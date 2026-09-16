Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 9 đến 15-9)

Từ ngày 9 đến 15-9, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc:

Giúp anh Nguyễn Văn Hà HCCG 26-37 (14-09-2026): Phan Cao Ky (CK): 10.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...71284 (CK): 500.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...89058 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số ...19791 (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Phuong (CK): 10.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...29005 (CK): 500.000đ, Cao Thi Thuy An (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...63979 (CK): 500.000đ, Doan Van Dien (CK): 2.000.000đ, Tran Kim Toan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Truong Cao Hoi (CK): 50.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Thu Van (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...91282 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...07677 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...64001 (CK): 200.000đ.

Giúp chị Ka Hon HCCG 26-36 (01-09-2026): Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, P.Gia Định, TPHCM): 200.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 500.000đ, Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Ba Tran T Ngoc-Kdc Trung Son (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 36.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Trần Nhật Quang HCCG 26-35 (24-08-2026): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Tran Ngoc Minh Chau (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Ksor Thưa + chị Nay H’Mieu HCCG 26-34 (17-08-2026): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Lê Thành Phú + chị Nguyễn Thị Kim Liên HCCG 26-33 (14-08-2026): Nguyễn Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ.

Giúp chị Thị Hường HCCG 26-31 (06-08-2026): Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ chương trình Áo ấm đến trường: Bạn đọc: 5.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng: Bạn đọc: 5.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Tran Vo Thi Thu Uyen (CK): 50.000đ, Tra Nguyen Phuong (CK): 30.000đ, Phuong (CK): 400.000đ, Chi Uyen (CK): 500.000đ, Ly Thi Ngoc Phuong (CK): 20.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 43.000đ, Do Thao Vy (CK): 300.000đ, Nguyen Huu Thao (CK): 100.000đ, Le Dang Gia Khang (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Le Van Dung (CK): 100.000đ, Phi Minh Hieu (CK): 10.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 250.000đ, Vo Ngoc Thuy Nhien (CK): 100.000đ, Do Thi Thu Hang (CK): 100.000đ, Ho Thi Ngoc Nhi (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ngoc Anh (CK): 50.000đ, Vu Thi Thai An (CK): 200.000đ, Nguyen Thanh Hung (CK): 15.000đ, Nguyen Thi Minh Man (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 38.855đ, Bui Thi Thanh Trang (CK): 50.000đ, Van Trong Giang (CK): 100.000đ, Huynh Tri Bien (CK): 500.000đ, Luong Thi Kim Thoa (CK): 100.000đ, Dinh Duy Nang (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Ngo Thi Thu Huyen (CK): 100.000đ, Dao Thien Long (CK): 20.000đ, Vu Quang Dao (CK): 100.000đ, Vu Thi Nhu Quynh (CK): 100.000đ, Cao Ngoc Quan (CK): 48.000đ, Phugn Thao Phuong (CK): 22.222đ, Nguyen Hai Hoang (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hong Lien (CK): 50.000đ, Nguyen Van Thuan (CK): 300.000đ, Tran Minh Hieu (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Theu (CK): 50.000đ, Nguyen Ngoc Phuong (CK): 20.000đ, Do Anh Thai (CK): 106.155đ, Nguyen Thanh Chung (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thu Huyen (CK): 100.000đ, Nguyen Huong Giang (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Pham Thien Trang (CK): 100.000đ, Le Thi Kim Anh (CK): 20.000đ, Nguyen Van Anh (CK): 100.000đ, Nguyen Tuan Vu (CK): 300.000đ, Do Duc Luong (CK): 299.999đ, Tran Anh Hoai Phuong (CK): 100.000đ, Nguyen Phuong Linh (CK): 10.000đ, Do Van An (CK): 500.000đ, Pham Thi Tra (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Tran Xuan Phuc (CK): 10.000đ, Do Truc Quyen (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Pham Nguyen Cong Khanh (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 50.900đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Doan Hai (CK): 200.000đ, Lam Truong Sang (CK): 500.000đ, Ha Vu Ngan Giang (CK): 150.694đ, Ha Huy Hoang (CK): 10.000đ, Nguyen Van Tuan (CK): 100.000đ, Le Thi Bich Lieu (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Le Huu Loc (CK): 200.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.