Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 26-8 đến 2-9)

Từ ngày 26-8 đến 2-9-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc:

Giúp chị Ka Hon HCCG 26-36 (01-09-2026): Nguyen Thi Anh Hoa (CK): 100.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Vu Duc Tu (CK): 15.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bui Viet Truc (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...63979 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ, Tran Thi Kieu Oanh (CK): 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...00482 (CK): 500.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...01167 (CK): 1.000.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 1.000.000đ, Nguyen Hoang Minh (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Truong Vu Hanh (CK): 500.000đ, Le Khanh Hoa (CK): 300.000đ.

Giúp anh Trần Nhật Quang HCCG 26-35 (24-08-2026): Nguyễn Thị Thanh Tùng (Phan Văn Trị, P.Bình Tây Trung, TPHCM): 5.000.000đ, Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông-Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM (CK): 1.000.000đ, Bui Thanh Phuong (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Phan Cao Ky (CK): 10.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...86060 (CK): 350.000đ, Vo Van Han (CK): 200.000đ, CSPM+CSTV (CK): 3.000.000đ.

Giúp anh Ksor Thưa + chị Nay H’Mieu HCCG 26-34 (17-08-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông-Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...86030 (CK): 200.000đ, CSPM+CSTV (CK): 3.000.000đ.

Giúp anh Lê Thành Phú + chị Nguyễn Thị Kim Liên HCCG 26-33 (14-08-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông-Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM (CK): 1.000.000đ.

Giúp chị Ksor H'Biak HCCG 26-32 (10-08-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông-Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM (CK): 1.000.000đ.

Giúp chị Thị Hường HCCG 26-31 (06-08-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông-Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM (CK): 1.000.000đ.

Giúp em Nguyễn Trần Lệ Mến (Online 04-08-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông-Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM (CK): 1.000.000đ.

Giúp anh Rơ Lan Auiu HCCG 26-22 (18-06-2026): Ly Diep Thanh+Yan (CK): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú+Nguyễn Huỳnh Cẩm Vy HCCG 26-21 (15-06-2026): Ly Diep Thanh+Yan (CK): 100.000đ.

Giúp chị Siu H'Truin HCCG 26-20 (08-06-2026): Ly Diep Thanh+Yan (CK): 100.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Thủy HCCG 26-12 (07-05-2026): Ly Diep Thanh+Yan (CK): 100.000đ.

Giúp em Thào Mí Nô HCCG 26-07 (03-04-2026): Ly Diep Thanh+Yan (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông-Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM (CK): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông-Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM (CK): 2.000.000đ, Ly Diep Thanh+Yan (CK): 1.000.000đ, Ly Diep Thanh+Yan (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Phan Thi Ngoc Buu (CK): 250.000đ.

Ủng hộ bếp ăn từ thiện Bảo Hòa: Phan Thi Ngoc Buu (CK): 250.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Nguyen Phuong Loan (CK): 300.000đ, Hoang Van Tien (CK): 80.000đ, Lam Van Bac (CK): 10.000đ, Cao Xuan Ba (CK): 400.000đ, Phan Thanh Tung (CK): 150.000đ, Nguyen Trung Tien (CK): 500.000đ, Tran Van Huy (CK): 40.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Pham Minh Duc (CK): 1.000.000đ, Dang An Thu (CK): 100.000đ, Tran Le Kim Hoang (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Huong Tra (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Nguyen Van Duc (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Phuong Duyen (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Duong (CK): 20.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 10.000đ, Dang Thi Thuy Trang (CK): 100.000đ, Le Ngoc Diep (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Mai Anh (CK): 100.000đ, Nguyen Le Huan (CK): 200.000đ, Tran Ngoc Tuyet (CK): 500.000đ, Nguyen Van Linh (CK): 50.000đ, Huynh Thi Minh Hoa (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 15.000đ, Nong Vien Ngoc (CK): 1.000.000đ, Bui Thi Kim Yen (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Anh Thu (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Thanh Tam (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 86.112đ, Nguyen Thanh Chung (CK): 200.000đ, Ly Diep Thanh+Yan (CK): 1.000.000đ, Phan Thi Hai Au (CK): 50.000đ, Le Thi Kim Anh (CK): 20.000đ, Pham Thien Trang (CK): 100.000đ, Vo Thi Hong Vy (CK): 30.000đ, Tran Minh Chuan (CK): 50.000đ, Mach Quoc Thanh (CK): 1.100.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Dao Thi Kim Phuong (CK): 30.000đ, Nguyen Thi Minh Anh (CK): 200.000đ, Truong Tuyet Giang (CK): 500.000đ, Vu Xuan Tai (CK): 100.068đ, Bạn đọc (CK): 34.025đ, Ho Kinh Doanh Anns House (CK): 500.000đ, Le Thi Henh (CK): 100.000đ, Vu Thi Phuong Thuy (CK): 50.000đ, Vuong Ngoc Tu (CK): 200.000đ, Duong Quang Tai (CK): 25.000đ, Bạn đọc (CK): 292.929đ, Trinh Thi Hong (CK): 400.000đ, Ho Luu Hoang Hai (CK): 100.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 2.945đ, Hoang Ngoc Thu Trang (CK): 100.000đ, Tran Thi Ngoc Tram (CK): 100.000đ, Tran Vo Thi Thu Uyen (CK): 100.000đ, Luu Tien Ai (CK): 500.000đ, Do Thi Hai An (CK): 100.000đ, Phung Quy Hieu (CK): 500.000đ, Phan Thi Thu Suong (CK): 100.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...96678 (CK): 10.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.