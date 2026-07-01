Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 24-6 đến 30-6-2026)

Từ ngày 24-6 đến 30-6-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp chị Ngô Mỹ Uyên HCCG 26-25 (29-06-2026): Bạn đọc: 200.000đ, Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...61539 (CK): 500.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...97457 (CK): 10.000đ, Bui Viet Khac (CK): 1.000.000đ, Bui Thi Kim Chi (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...56020 (CK): 60.000đ, Bạn đọc TK số ...63979 (CK): 1.000.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ.

Giúp bà Đặng Thị Thu HCCG 26-24 (25-06-2026): Gia đình họ Lâm (TP.HCM): 1.000.000đ, Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Gia dinh ong Canh (CK): 1.600.000đ, Bạn đọc (CK): 60.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, CSPM+CSTV (CK): 3.000.000đ, Tuan Hien (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Ngoc Tuyen (CK): 100.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...10562 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 36.000đ, BS Nguyen Huu Tho-BV Nha Be (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...31729 (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Thanh Nguyen CTV Tia sang (CK): 320.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Cam Nhung (CK): 500.000đ, Tran Thi Hong Nhung (CK): 500.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Bui Vu Van Hoa (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...67018 (CK): 300.000đ, Tran Thien Van (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...63979 (CK): 500.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 200.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Tuyền HCCG 26-23 (22-06-2026): Gia đình họ Lâm (TP.HCM): 1.000.000đ, Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 60.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, CSPM+CSTV (CK): 3.000.000đ, Tuan Hien (CK): 300.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Vo Khanh Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...10562 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Thanh Nguyen CTV Tia sang (CK): 320.000đ, Ly Diep Thanh+Yan (CK): 200.000đ, Hanh (CK): 60.000đ.

Giúp anh Rơ Lan Auiu HCCG 26-22 (18-06-2026): Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 60.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, CSPM+CSTV (CK): 5.000.000đ, Tuan Hien (CK): 300.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Thanh Nguyen CTV Tia sang (CK): 320.000đ.

Giúp hai em Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú + Nguyễn Huỳnh Cẩm Vy HCCG 26-21 (15-06-2026): Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 60.000đ, Tuan Hien (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ.

Giúp chị Siu H'Truin HCCG 26-20 (08-06-2026): Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 60.000đ, Tuan Hien (CK): 300.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Triệu Vy HCCG 26-19 (04-06-2026): Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 60.000đ, Tuan Hien (CK): 300.000đ.

Giúp anh Vi Hồng Quang HCCG 26-18 (01-06-2026): Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ.

Giúp chị Vũ Ngọc Ánh Hoa HCCG 26-14 (18-05-2026): Dang Duy Hoang (CK): 10.000đ.

Giúp anh Lý Thanh Điền HCCG 26-13 (11-05-2026): Dang Duy Hoang (CK): 10.000đ.

Ủng hộ Quỹ học bổng Nguyễn Văn Hưởng: Phong kham da khoa Ngoc Minh (CK): 72.000.000đ.

Ủng hộ quỹ Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 2.000.000đ, Phan Thi Ngoc Buu (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Công ty TNHH SX TM dược phẩm Thành Nam (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Ha Trung Tinh (CK): 50.000đ, Hoang Nguyen Dieu Trang (CK): 200.000đ, Pham Thi Lieu (CK): 50.000đ, Phi Minh Hieu (CK): 20.000đ, Pham Quynh Trang (CK): 100.000đ, Bui Trinh Chau Giang (CK): 50.000đ, Nguyen Thuong Vu (CK): 600.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 400.000đ, Pham Thien Trang (CK): 100.000đ, Dinh Thi Thuy Linh (CK): 100.000đ, Nguyen Van Thuan (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Mai Anh (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Luong Thi Trang (CK): 50.000đ, Le Thi Kim Anh (CK): 20.000đ, Tran Vo Thi Thu Uyen (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Hoang Duc Tung (CK): 50.000đ, Tran Thi Minh Khue (CK): 200.000đ, Ngo Duc Thang (CK): 36.472đ, Lai Xuan Duong (CK): 500.000đ, Nguyen Trung Nghia (CK): 10.000đ, Nong Hoang Thanh Nhan (CK): 15.000đ, Phan Anh Kiet (CK): 300.000đ, Do Ngoc Nhi (CK): 10.000đ, Phan Thanh Tung (CK): 10.000đ, Cao Xuan Ba (CK): 500.000đ, Hoang Thi Thu Hien (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 15.000đ, Phan Thanh Tung (CK): 50.000đ, Ly Van Dung (CK): 50.000đ, Nguyen Phuong Linh (CK): 15.000đ, Pham Hoang Thuy Tien (CK): 500.000đ, Do Thi Huong Cham (CK): 100.000đ, Phan Van Vu Truong Giang (CK): 20.000đ, Nguyen Thanh Tuyen (CK): 100.000đ, Tong Thi Duyen (CK): 100.000đ, Pham Xuan Thanh (CK): 186.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.