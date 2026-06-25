Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 17-6 đến 23-6-2026)

Từ ngày 17-6 đến 23-6-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp chị Nguyễn Thị Tuyền HCCG 26-23 (22-06-2026): Tăng Thị Xuân Kim (P.Vĩnh Hội, TPHCM): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...19791 (CK): 300.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Nguyen Tuyet Vinh (CK): 500.000đ, Nguyen Vinh Thai (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...71284 (CK): 500.000đ, Le Thi Dong (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...51119 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...40012 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Bui Vu Van Hoa (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...63979 (CK): 500.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Bui Thi Kim Chi (CK): 200.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Tran Thien Van (CK): 300.000đ, Hoang Le Diem (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 200.000đ.

Giúp anh Rơ Lan Auiu HCCG 26-22 (18-06-2026): Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...95658 (CK): 300.000đ, Tran Le Ngoc Nam (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 60.000đ, Bạn đọc TK số ...52007 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TP.HCM (CK): 200.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Thu Huyen (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 250.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...40012 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...29068 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Ho Van Thuan (CK): 100.000đ, BS Nguyen Huu Tho-BV Nha Be (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...95557 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...88888 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...45496 (CK): 300.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Nguyen Huu Manh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...63979 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...60769 (CK): 50.000đ.

Giúp hai em Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú+Nguyễn Huỳnh Cẩm Vy HCCG 26-21 (15-06-2026): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc (P.Vườn Lài, TPHCM): 500.000đ, Hoang Cao Khai+Nguyen Thi Minh (CK): 1.000.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Tran Cong Danh (CK): 1.000.000đ, Tran Le Ngoc Nam (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 400.000đ, Dinh Thi Tiem (CK): 4.000.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 500.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TP.HCM (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...71284 (CK): 500.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ.

Giúp chị Siu H'Truin HCCG 26-20 (08-06-2026): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Tran Le Ngoc Nam (CK): 200.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Triệu Vy HCCG 26-19 (04-06-2026): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Pham Thi Thuy Duong (CK): 200.000đ.

Giúp anh Vi Hồng Quang HCCG 26-18 (01-06-2026): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ.

Giúp anh Lý Thanh Điền HCCG 26-17 (28-05-2026): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Nguyen The Quan (CK): 100.000đ.

Giúp em Nguyễn Hữu Tấn Phát HCCG 26-16 (25-05-2026): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Lâm HCCG 26-14B (21-05-2026): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ.

Giúp chị Vũ Ngọc Ánh Hoa HCCG 26-14 (18-05-2026): Nguyễn Đình Hân (Lê Quốc Hưng, P.Xóm Chiếu, TPHCM): 250.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Thủy HCCG 26-12 (07-05-2026): Nguyen Ngoc Diep (CK): 250.000đ.

Ủng hộ quỹ Thắp sáng niềm tin vượt khó đến trường: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Nhân Hòa (CK): 122.950.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Ủy ban nhân dân phường Nhiêu Lộc (Bà Huyện Thanh Quan, P.Nhiêu Lộc, TP.HCM): 1.000.000đ, Tiêu Hà: 500.000đ, Le Minh Hai (CK): 47.000đ, Phan Anh Kiet (CK): 200.000đ, Duong Hong Lien (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 100.000đ, Pham Thi Lieu (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Thu Huong (CK): 150.000đ, Tran Giang Thanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Phi Minh Hieu (CK): 40.000đ, Nguyen Thi Ngan (CK): 13.175đ, Tong Quoc Huy Phong (CK): 120.000đ, Tran Le Anh (CK): 58.693đ, Dang Thi Ly (CK): 300.000đ, Nguyen Le Hoang (CK): 1.000.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 150.000đ, Dao Nguyen Ngoc (CK): 200.000đ, Pham Van Hoan (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Dinh Thi Thuy Linh (CK): 100.000đ, Pham Truong Thi (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Khanh Ly (CK): 200.000đ, Nguyen Thi My Tam (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Anh Thu (CK): 20.000đ, Tran Thi Phuong Thao (CK): 50.000đ, Gia dinh Khanh Thinh (CK): 200.000đ, Ngo The Long (CK): 15.000đ, Nguyen Minh Tri (CK): 200.000đ, Truong Thi Ngoc Nhi (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Pham Thanh Tra (CK): 100.000đ, Ta Chi Dong Hai (CK): 200.000đ, GD TNT (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa!