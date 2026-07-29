Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 22-7 đến 28-7-2026)

Từ ngày 22 đến 28-7-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp chị Lê Ngọc Thảo HCCG 26-30 (20-07-2026): Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, P.Gia Định, TPHCM): 200.000đ, Nam+Châu+Bim+Chip (P.Bàn Cờ, TPHCM): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 60.000đ, Bạn đọc TK số ...93019 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...18416 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...35236 (CK): 50.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ.

Giúp anh Đặng Hoàng Tiến HCCG 26-29 (17-07-2026): Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình anh Hồ Đức+chị Trương Thị Tình HCCG 26-28 (13-07-2026): Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...59733 (CK): 100.000đ, Pham Phu Giac (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...49805 (CK): 250.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...46198 (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...29482 (CK): 200.000đ, Nguyen Mau Tuan (CK): 200.000đ.

Giúp chị Ngô Mỹ Uyên HCCG 26-25 (29-06-2026): Dinh Thi Cam Ha (CK): 500.000đ.

Giúp bà Đặng Thị Thu HCCG 26-24 (25-06-2026): Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Giúp hai em Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú+Nguyễn Huỳnh Cẩm Vy HCCG 26-21 (15-06-2026): Nam+Châu+Bim+Chip (P.Bàn Cờ, TPHCM): 2.000.000đ.

Giúp em Vũ Ngọc Ánh Hoa HCCG 26-14 (18-05-2026): GD em be Py (CK): 500.000đ.

Ủng hộ bếp ăn từ thện Bảo Hòa: Phan Thi Ngoc Buu (CK): 250.000đ.

Ủng hộ chương trình Áo ấm cho em đến trường: Nam+Châu+Bim+Chip (P.Bàn Cờ, TPHCM): 1.000.000đ, Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện VietMark (CK): 100.000.000đ.

Ủng hộ chương trình tặng quà gia đình chính sách dịp 27-07: Cong ty co phan duoc pham FPT Long Chau (CK): 60.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Phan Thi Ngoc Buu (CK): 250.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Chùa Bà Thiên Hậu Thủ Dầu Một (TPHCM): 100.000.000đ, Pham Tra Giang (CK): 10.000đ, Le Thi Kim Anh (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Pham Thien Trang (CK): 100.000đ, Tran Vo Thi Thu Uyen (CK): 200.000đ, Van Trong Giang (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 49.787đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 50.000đ, Nguyen Viet Hoang (CK): 25.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 35.000đ, Nguyen Thi Loan (CK): 100.000đ, Hoang Linh Ngan (CK): 10.000đ, Tran Ngoc Gia Thu (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thu Nga (CK): 200.000đ, Le Tan Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Nham Hoang Son (CK): 50.000đ, Nguyen Hoang Dung (CK): 1.000.000đ, Ly Thi Kieu Diem (CK): 200.000đ, Phan Thi Le (CK): 50.000đ, Pham Thi Lieu (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Huong Tra (CK): 20.000đ, Ho kinh doanh Duc Hoa Spa (CK): 200.000đ, Luong Thi Nhi (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 250.000đ, Bui Nguyen Thuy Linh (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Nguyen Trinh Thien (CK): 39.000đ, Ho Truc Phi (CK): 200.000đ, Vu Cong Duy (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Pham Van Luan (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.