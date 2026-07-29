Nhịp cầu nhân ái

Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 22-7 đến 28-7-2026)

SGGPO

Từ ngày 22 đến 28-7-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp chị Lê Ngọc Thảo HCCG 26-30 (20-07-2026): Phan Thế Dũng (Ngô Nhân Tịnh, P.Gia Định, TPHCM): 200.000đ, Nam+Châu+Bim+Chip (P.Bàn Cờ, TPHCM): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Le Phuoc Thinh (CK): 60.000đ, Bạn đọc TK số ...93019 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...18416 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...35236 (CK): 50.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ.

Giúp anh Đặng Hoàng Tiến HCCG 26-29 (17-07-2026): Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ.

Giúp gia đình anh Hồ Đức+chị Trương Thị Tình HCCG 26-28 (13-07-2026): Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...59733 (CK): 100.000đ, Pham Phu Giac (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...49805 (CK): 250.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...46198 (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...29482 (CK): 200.000đ, Nguyen Mau Tuan (CK): 200.000đ.

Giúp chị Ngô Mỹ Uyên HCCG 26-25 (29-06-2026): Dinh Thi Cam Ha (CK): 500.000đ.

Giúp bà Đặng Thị Thu HCCG 26-24 (25-06-2026): Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Giúp hai em Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú+Nguyễn Huỳnh Cẩm Vy HCCG 26-21 (15-06-2026): Nam+Châu+Bim+Chip (P.Bàn Cờ, TPHCM): 2.000.000đ.

Giúp em Vũ Ngọc Ánh Hoa HCCG 26-14 (18-05-2026): GD em be Py (CK): 500.000đ.

Ủng hộ bếp ăn từ thện Bảo Hòa: Phan Thi Ngoc Buu (CK): 250.000đ.

Ủng hộ chương trình Áo ấm cho em đến trường: Nam+Châu+Bim+Chip (P.Bàn Cờ, TPHCM): 1.000.000đ, Công ty TNHH Du lịch và Sự kiện VietMark (CK): 100.000.000đ.

Ủng hộ chương trình tặng quà gia đình chính sách dịp 27-07: Cong ty co phan duoc pham FPT Long Chau (CK): 60.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM: Phan Thi Ngoc Buu (CK): 250.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Chùa Bà Thiên Hậu Thủ Dầu Một (TPHCM): 100.000.000đ, Pham Tra Giang (CK): 10.000đ, Le Thi Kim Anh (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Pham Thien Trang (CK): 100.000đ, Tran Vo Thi Thu Uyen (CK): 200.000đ, Van Trong Giang (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 49.787đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 50.000đ, Nguyen Viet Hoang (CK): 25.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 35.000đ, Nguyen Thi Loan (CK): 100.000đ, Hoang Linh Ngan (CK): 10.000đ, Tran Ngoc Gia Thu (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thu Nga (CK): 200.000đ, Le Tan Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Nham Hoang Son (CK): 50.000đ, Nguyen Hoang Dung (CK): 1.000.000đ, Ly Thi Kieu Diem (CK): 200.000đ, Phan Thi Le (CK): 50.000đ, Pham Thi Lieu (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Huong Tra (CK): 20.000đ, Ho kinh doanh Duc Hoa Spa (CK): 200.000đ, Luong Thi Nhi (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 250.000đ, Bui Nguyen Thuy Linh (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Nguyen Trinh Thien (CK): 39.000đ, Ho Truc Phi (CK): 200.000đ, Vu Cong Duy (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Pham Van Luan (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Từ khóa

Bảng vàng Quỹ XHTT Báo SGGP Quỹ xã hội từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng

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