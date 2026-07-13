Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 1-7 đến 7-7-2026)

Từ ngày 01-7 đến 07-7-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp chị Phạm Thị Bích Liểu HCCG 26-26 (06-07-2026): Bạn đọc TK số ...09354 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Vu Thi Quyen (CK): 500.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, CSPM+CSTV (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc TK số ...00959 (CK): 500.000đ, Vo Thi Bich Tam (CK): 200.000đ, BS Nguyen Huu Tho-BV Nha Be (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Ly Diep Thanh+Yan (CK): 200.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Do Phuoc Dinh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 36.000đ.

Giúp chị Ngô Mỹ Uyên HCCG 26-25 (29-06-2026): Cô Lệ Ngà (Nguyễn Trãi, P.Cầu Ông Lãnh, TPHCM): 400.000đ, CSPM+CSTV (CK): 5.000.000đ, Ba Hang (CK): 500.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Le Thi Dong (CK): 300.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Truoc Lam (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số ...93343 (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ.

Giúp bà Đặng Thị Thu HCCG 26-24 (25-06-2026): Ly Diep Thanh+Yan (CK): 200.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Dinh Thi Tiem (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...61141 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...09547 (CK): 200.000đ, Vu Thi Quyen (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Tuyền HCCG 26-23 (22-06-2026): Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ.

Giúp anh Rơ Lan Auiu HCCG 26-22 (18-06-2026): Dinh Thi Tiem (CK) 1.000.000đ.

Giúp hai em Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú+Nguyễn Huỳnh Cẩm Vy HCCG 26-21 (15-06-2026): Lê+Anh+Phúc (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Hoàng+Thảo (TPHCM): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ.

Giúp chị Siu H'Truin HCCG 26-20 (08-06-2026): Hoàng+Thảo (TPHCM): 200.000đ, Dinh Thi Tiem (CK) 1.000.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Triệu Vy HCCG 26-19 (04-06-2026): Hoàng+Thảo (TPHCM): 200.000đ.

Giúp anh Vi Hồng Quang HCCG 26-18 (01-06-2026): Hoàng+Thảo (TPHCM): 200.000đ.

Giúp anh Lý Thanh Điền HCCG 26-17 (28-05-2026): Hoàng+Thảo (TPHCM): 200.000đ, Dinh Thi Tiem (CK) 1.000.000đ.

Giúp chị Vũ Ngọc Ánh Hoa HCCG 26-14 (18-05-2026): Dinh Thi Tiem (CK): 500.000đ.

Giúp anh Lý Thanh Điền HCCG 26-13 (11-05-2026): Dinh Thi Tiem (CK): 500.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Thủy HCCG 26-12 (07-05-2026): Dinh Thi Tiem (CK) 1.000.000đ.

Giúp anh Lê Minh Trung HCCG 26-02 (26-01-2026): Nguyen Hong Minh (CK): 500.000đ.

Ủng hộ Quỹ từ thiện Bệnh viện Ung Bướu TPHCM: Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Nguyen Phuong Loan (CK): 400.000đ, Le Thi My Linh (CK): 200.000đ, Nguyen Linh Chi (CK): 100.000đ, Tran Ngoc Han (CK): 100.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 15.000đ, Nham Hoang Son (CK): 50.000đ, Dao Thi Minh Phuong (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Huong Quyen (CK): 10.000đ, Pham Thi Hang (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Lam Kim Hang (CK): 100.000đ, Pham Khanh Linh (CK): 30.000đ, Nong Quy Ngoc An (CK): 50.000đ, Huynh Thi Minh Hoa (CK): 100.000đ, Do Minh Trang (CK): 130.000đ, Cao Ha Giang (CK): 50.000đ, Nham Hoang Son (CK): 99.008đ, Phi Minh Hieu (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Ha Mai (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ngoc (CK): 100.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Trang Giang Thanh (CK): 200.000đ, Luu Hong Duyen (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Ho Luu Hoang Hai (CK): 100.000đ, Le Thi Hong Nga (CK): 200.000đ, Phan Thi Hai Au (CK): 50.000đ, Ta Chi Dong Hai (CK): 200.000đ, Mai Thi Cam Van (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Van (CK): 10.000đ, Duong Ba Vinh (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Mai Anh (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Nguyen Thanh Ti (CK): 300.000đ, Nong Hoang Thanh Nhan (CK): 10.000đ, Nguyen Hong Hanh (CK): 100.000đ, Tran Hong Van (CK): 500.000đ, Ly Hong Trang (CK): 30.000đ, V Khoa (CK): 500.000đ, Huynh Tan Phat (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Pham Quynh Trang (CK): 10.999đ, Phan Van Vu Truong Giang (CK): 20.000đ, Damg Thi Hong Mo (CK): 500.000đ, Tran Thi Ngan (CK): 300.000đ, Ngo Dinh Van (CK): 50.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 200.000đ, Luu Tien Ai (CK): 500.000đ, Tran Vo Thi Thu Uyen (CK): 100.000đ, Tran Tuan Kiet Anh (CK): 20.387đ, Bui Van Nghi (CK): 500.000đ, Chau Thi Thu Hang (CK): 100.000đ, Pham Thi Lieu (CK): 100.000đ, Nguyen Thanh Tam (CK): 100.000đ, Vu Thi Trang (CK): 200.000đ, Doan Ngoc Quang (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Thu Nga (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Hoang Van Tien (CK): 80.000đ, Bạn đọc TK số ...96678 (CK): 10.000đ, Thai Thi Hong Hanh (CK): 5.000.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.