Nhịp cầu nhân ái

Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 3-6 đến 9-6-2026)

SGGPO

Từ ngày 3-6 đến 9-6-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp chị Siu H'Truin HCCG 26-20 (08-06-2026): Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Triệu Vy HCCG 26-19 (04-06-2026): Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Ngoc Chan (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 500.000đ, Tran TTM (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35236 (CK): 100.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...08019 (CK): 200.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Tran Thien Van (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...31729 (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...32782 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...60769 (CK): 50.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 200.000đ.

Giúp anh Vi Hồng Quang HCCG 26-18 (01-06-2026): Uốn Tóc Tiếng (P.Minh Phụng): 400.000đ, Tăng Thị Xuân Kim (P.Vĩnh Hội, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Tran TTM (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...32782 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...39019 (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...88886 (CK): 100.000đ, Tran Cong Dnah (CK): 500.000đ.

Giúp anh Lý Thanh Điền HCCG 26-17 (28-05-2026): Diệu Chúc: 100.000đ, Tran TTM (CK): 100.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, BS Nguyen Huu Tho-BV Nha Be (CK): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Hữu Tấn Phát HCCG 26-16 (25-05-2026): Diệu Chúc: 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 500.000đ, Tran TTM (CK): 100.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Lâm HCCG 26-14B (21-05-2026): Diệu Chúc: 100.000đ, Vũ Thành Tự Anh (Trường chính sách công & quản lý Fullbright VN): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Hong Minh (CK): 500.000đ, Tran TTM (CK): 100.000đ, Tran Han (CK): 500.000đ.

Giúp chị Vũ Ngọc Ánh Hoa HCCG 26-14 (18-05-2026): Từ Hiếu: 100.000đ, Vũ Thành Tự Anh (Trường chính sách công & quản lý Fullbright VN): 1.000.000đ, Tran TTM (CK): 100.000đ, Tran Han (CK): 500.000đ.

Giúp em Lý Thị Mộng Dung HCCG 26-13 (11-05-2026): Từ Hiếu: 100.000đ, Tran TTM (CK): 100.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Thủy HCCG 26-12 (07-05-2026): Từ Hiếu: 100.000đ.

Giúp em Biện Văn Bảo HCCG 26-11 (23-04-2026): Vũ Thành Tự Anh (Trường chính sách công & quản lý Fullbright VN): 1.000.000đ.

Giúp chị Nguyễn Huỳnh Mẫu Hoài Thương HCCG 26-09 (16-04-2026): Bạn đọc TK số ...08019 (CK): 200.000đ.

Ủng hộ quỹ từ thiện bệnh viện Ung bướu TPHCM: Tran Kim Hung (CK): 300.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: GS-TS-BS Trần Diệp Tuấn (ĐH Y dược TPHCM): 3.000.000đ, Hoang Le Nguyen Kieu (CK): 300.000đ, Tran Gia Linh (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Trang Giang Thanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Vo Nguyen Gia Linh (CK): 50.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 10.000đ, Tran Duy Khanh (CK): 500.000đ, Nguyen Thanh Tuyen (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hau (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 13.000đ, Nguyen Thi Thuy Linh (CK): 25.000đ, Tran Thi Loan (CK): 84.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Nguyen Thuc Oanh (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Le Van Dung (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Huong Tra (CK): 10.000đ, Phi Minh Hieu (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Nhung (CK): 50.000đ, Nguyen Huu Hung (CK): 15.000đ, Dam Thi Phuong Anh (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 100.000đ, GD TNT (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 20.000đ, Tran Tra My (CK): 100.000đ, Nguyen Nhu Phuong (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Ha Mai (CK): 50.000đ, Vu Thi Trang (CK): 300.000đ, Tran Phan My Duyen (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Nham (CK): 100.000đ, Dinh Thi Ngoc Anh (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Nhung (CK): 100.000đ, Pham Thi Phuong Anh (CK): 20.000đ, Tran Phuong Thao (CK): 46.000đ, Tran Thi Van Linh (CK): 200.000đ, Nguyen Hoang An Binh (CK): 100.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

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