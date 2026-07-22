Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 15-7 đến 21-7-2026)

Từ ngày 15-7 đến 21-7-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp chị Lê Ngọc Thảo HCCG 26-30 (20-07-2026): Lan Hương (P.Hòa Hưng, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Ly Diep Thanh va Yan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hoan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ, Phan Cao Ky (CK): 10.000đ, Nguyen Pham Thuy Anh (CK): 500.000đ, Bui Thi Sau (CK): 1.000.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...84710 (CK): 400.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 36.000đ, Nguyen Thi Anh Hoa (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ.

Giúp anh Đặng Hoàng Tiến HCCG 26-29 (17-07-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Bạn đọc (P.Vườn Lài, TPHCM): 500.000đ, Đoàn Văn Thọ (P.Nhiêu Lộc, TPHCM): 500.000đ, Nguyễn Thị Phúc (P.Xuân Hòa, TPHCM): 2.000.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...58501 (CK): 30.000đ, Nguyen Van Lich (CK): 1.000.000đ, CSPM+CSTV (CK): 5.000.000đ, Nguyen Thi Lan Hai (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...24519 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...53007 (CK): 1.000.000đ, Le Thi Dong (CK): 300.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Minh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...93343 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...66020 (CK): 200.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Ly Diep Thanh va Yan (CK): 200.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 500.000đ, Phan Cao Ky (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...27101 (CK): 200.000đ, Nguyen Thanh Van (CK): 500.000đ, Ngo Xuan Binh (CK): 100.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...00942 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...46397 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...07999 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 36.000đ, Nguyen Huu Manh (CK): 200.000đ, Do Thuy Lan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...68510 (CK): 400.000đ, Nguyen Ngoc Quynh Nhu (CK): 500.000đ, Phan Dinh Men (CK): 300.000đ, Bui Thi Dung (CK): 3.000.000đ, Vo Van Sam (CK): 1.000.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ.

Giúp gia đình anh Hồ Đức và chị Trương Thị Tình HCCG 26-28 (13-07-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...56068 (CK): 100.000đ, Ha Tu Anh (CK): 500.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...25937 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thu Hong (CK): 1.000.000đ, Do Thi Ngoc Linh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Duong Thi Ngoc Huong (CK): 200.000đ, Ly Diep Thanh va Yan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Do Dinh My (CK): 3.000.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Bui Van Vong (CK): 50.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ, Do Thi Nguyet Anh (CK): 200.000đ, Lam Thi Hong Trang (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...54777 (CK): 200.000đ, Phan Cao Ky (CK): 10.000đ, CTCP DT XD & PT Ha tang Nam Viet A (CK): 50.000.000đ, Bạn đọc TK số ...82677 (CK): 50.000đ, Nguyen Dinh De (CK): 100.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...56163 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Giúp anh Sỳ Voòng Sáng HCCG 26-27 (09-07-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ.

Giúp chị Phạm Thị Bích Liểu HCCG 26-26 (06-07-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...06659 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...10271 (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ, Phan Cao Ky (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Giúp chị Ngô Mỹ Uyên HCCG 26-25 (29-06-2026): Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ, Phan Cao Ky (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Giúp bà Đặng Thị Thu HCCG 26-24 (25-06-2026): Cô Hai (P.An Đông, TPHCM): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ, Phan Cao Ky (CK): 10.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Tuyền HCCG 26-23 (22-06-2026): Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ, Nguyen Ngoc Diep (CK): 300.000đ, Phan Cao Ky (CK): 10.000đ.

Giúp anh Rơ Lan Auiu HCCG 26-22 (18-06-2026): Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ, Phan Cao Ky (CK): 10.000đ.

Giúp hai em Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú và Nguyễn Huỳnh Cẩm Vy HCCG 26-21 (15-06-2026): Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ, Phan Cao Ky (CK): 10.000đ.

Giúp chị Siu H'Truin HCCG 26-20 (08-06-2026): Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ, Phan Cao Ky (CK): 10.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Triệu Vy HCCG 26-19 (04-06-2026): Phan Cao Ky (CK): 10.000đ.

Giúp anh Vi Hồng Quang HCCG 26-18 (01-06-2026): Phan Cao Ky (CK): 10.000đ.

Giúp anh Lý Thanh Điền HCCG 26-17 (28-05-2026): Bạn đọc TK số ...20102 (CK): 100.000đ, Phan Cao Ky (CK): 10.000đ.

Gúp em Nguyễn Hữu Tấn Phát HCCG 26-16 (25-05-2026): Phan Cao Ky (CK): 10.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Lâm HCCG 26-14B (21-05-2026): Phan Cao Ky (CK): 10.000đ.

GIúp em Vũ Ngọc Ánh Hoa HCCG 26-14 (18-05-2026): Phan Cao Ky (CK): 10.000đ.

Giúp anh Lý Thanh Điền HCCG 26-13 (11-05-2026): Phan Cao Ky (CK): 10.000đ.

Giúp bà Nguyễn Thị Thủy HCCG 26-12 (07-05-2026): Phan Cao Ky (CK): 10.000đ.

Giúp em Biện Văn Bảo HCCG 26-11 (23-04-2026): Phan Cao Ky (CK): 10.000đ.

Giúp bà Cao Thị Lam HCCG 26-10 (20-04-2026): Phan Cao Ky (CK): 20.000đ.

Giúp anh Nguyễn Huỳnh Mẫu Hoài Thương HCCG 26-09 (16-04-2026): Phan Cao Ky (CK): 20.000đ.

Giúp anh Phạm Văn Hiển HCCG 26-08 (06-04-2026): Phan Cao Ky (CK): 10.000đ.

Ủng hộ chương trình Áo ấm cho em đến trường: Nam+Châu+Bim+Chip (P.Bàn Cờ, TPHCM): 5.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 4.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Nguyen Thanh Tuyen (CK): 20.000đ, Phan Thanh Tung (CK): 100.000đ, Nguyen Xuan Doan (CK): 50.000đ, Tran Trung Anh (CK): 150.000đ, Vu Phuong Thao (CK): 100.000đ, Phan Dinh Toan (CK): 200.000đ, Huynh Thi Minh Hoa (CK): 100.000đ, Tran Thi Hai Yen (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Pham Thi Lieu (CK): 150.000đ, Tran Le Hoang Anh (CK): 50.000đ, Le Ngoc Anh (CK): 50.000đ, Vu Van Anh (CK): 50.000đ, Nguyen Ngoc Nhung (CK): 100.000đ, Nham Hoang Son (CK): 50.734đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Mai Thi Thanh Huyen (CK): 200.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 10.000đ, Ha Van Dieo (CK): 50.000đ, Le Van Hiep (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Hai Yen (CK): 20.000đ, Do Lam Khanh (CK): 10.000đ, Tran Thi My Hanh (CK): 10.000đ, Truong Thai Linh (CK): 23.997đ, La Dinh Chuc (CK): 20.000đ, Nguyen Van Nhan (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Huong Tra (CK): 5.000đ, Dang Tuan Anh (CK): 200.000đ, Le Hong Cuong (CK): 10.000đ, Ngo Duc Chinh (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Minh Khai ...11263 (CK): 500.000đ, Bui Thi Ly (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Phan Cao Ngoc Thuyen (CK): 2.000.000đ, Phi Minh Hieu (CK): 10.000đ, Nguyen Huu Vu Thanh (CK): 10.000đ, Tran Duy Khanh (CK): 200.000đ, Nguyen Van Tuan (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Khuyen (CK): 100.000đ, Nguyen Thuy Linh (CK): 100.000đ, Ha Kien Huy (CK): 200.000đ, Nguyen Duy Duc (CK): 200.000đ, Dinh Thanh Trung (CK): 100.000đ, Tran Thi Quynh Nhu (CK): 100.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.