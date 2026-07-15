Nhịp cầu nhân ái

Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 8-7 đến 14-7-2026)

SGGPO

Từ ngày 8-7 đến 14-7-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp gia đình anh Hồ Đức+chị Trương Thị Tình HCCG 26-28 (13-07-2026): Ngô Hiếu Việt (P.Chợ Quán, TPHCM): 300.000đ, Ngô Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...80025 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...00001 (CK): 200.000đ, Phan Dinh Hung (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...36680 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...64514 (CK): 200.000đ, Le Thi Mai Huong (CK): 200.000đ, Nguyen Quoc Tuan (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Nguyet (CK): 100.000đ, Du Thi My Dung (CK): 300.000đ, An (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số ...41907 (CK): 500.000đ, Vo Van Cuong (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...27015 (CK): 50.000đ, Pham Thi Hong Hanh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...37727 (CK): 200.000đ, Pham Thi Xoan (CK): 100.000đ, Luong Phu Le (CK): 100.000đ, Ngo Anh Tuyet (CK): 10.000.000đ, Bạn đọc TK số ...00484 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...96610 (CK): 50.000đ, Nguyen Dong Tien (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...92913 (CK): 150.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số ...66666 (CK): 100.000đ, Vu Thi Lua (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...07100 (CK): 100.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số ...98686 (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 150.000đ, Le Thuy Vinh (CK): 200.000đ, Le Thanh Hung (CK): 200.000đ, Tran Nguyet Lan (CK): 200.000đ, Luu Thi Ngoc Tuyen (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...61964 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Thao Nhi (CK): 10.000.000đ, Vu Thi Kim Anh (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...43408 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...90123 (CK): 100.000đ, Vay Quoc Truong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...32791 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...60769 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...05006 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...31962 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...84016 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...42016 (CK): 300.000đ, Trang Quang Giang (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...15019 (CK): 300.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...82965 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...97799 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Truoc Lam (CK): 1.000.000đ, Do Thi Tuyet (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...01200 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...66423 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...86386 (CK): 500.000đ, Le Dinh Quang (CK): 1.000.000đ, Pham Thi Phuc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...21642 (CK): 100.000đ, Doang Huong Thanh (CK): 100.000đ, Do Tien Nam (CK): 150.000đ, Nguyen Huu Vuong (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...04611 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...00193 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...58363 (CK): 50.000đ, Pham Van Quang (CK): 200.000đ, Huynh Trung Thang (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...31589 (CK): 15.000đ, Bạn đọc TK số ...85369 (CK): 50.000đ, Truong Thi Thao (CK): 200.000đ, Nguyen Van Thanh (CK): 1.000.000đ, Ho Minh Tri (CK): 700.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Dao Van Dung (CK): 5.000.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Mai Thi Phi Anh (CK): 100.000đ, Nguyen Trong Vinh (CK): 500.000đ, Le Huy Hoang (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...97899 (CK): 300.000đ, Pham Van Tan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...88888 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...29613 (CK): 200.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, HKD Nguyen Van Hai (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...02406 (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số ...58752 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...10370 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bui Manh Cuong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...57888 (CK): 100.000đ, Huynh Van Sau+Nguyen Thi Kim Trang (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...78688 (CK): 500.000đ, Cong Huyenh Ton Nu Da Thao (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...69049 (CK): 2.000.000đ, Nguyen Thi Kim Anh (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số ...96997 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số ...43661 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...64355 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...09936 (CK): 300.000đ, Luong Huu Oai (CK): 150.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...33019 (CK): 200.000đ, Nguyen Ngoc Anh (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Tran Hai Van (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...46121 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...05834 (CK): 200.000đ, Phan Thanh Cuong (CK): 200.000đ, La Thi Hoa (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...11978 (CK): 500.000đ, Le Quang Hieu (CK): 200.000đ, Bui Thanh Tam (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số ...45140 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Hoa Binh (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...69999 (CK): 200.000đ, Nguyen Quang Huan (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...51010 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...40019 (CK): 200.000đ, Tran Van Dong (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số ...06589 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...99999 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35829 (CK): 12.000đ, Pham Thi Chan (CK): 200.000đ, Pham Quang Tam (CK): 100.000đ, Le Thi Dong (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...83066 (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...58814 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...09999 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Viet Anh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...66886 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...88006 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...60769 (CK): 200.000đ, Nguyen Trong Thy (CK): 200.000đ, Le Van Tuyen (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...30648 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...00027 (CK): 300.000đ, Tao Van Duc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...00379 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 2.000.000đ, Pham Chi Dung (CK): 1.000.000đ, Phan Van Bon (CK): 50.000đ, Vu Van Phuc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...81980 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...50001 (CK): 500.000đ, Bui Minh Thai (CK): 150.000đ, Phan Quang Tan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...45411 (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Le Sao Thi Sang (CK): 200.000đ, Huynh Van Son (CK): 200.000đ, Cao Thi Thuy An (CK): 300.000đ, Tran Thi Nha (CK): 2.000.000đ, Bui Minh Thuan (CK): 2.000.000đ, Huynh Van Thanh (CK): 400.000đ, Nguyen Dang Giao (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Tran Thi Thuy Giang (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...75168 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...86020 (CK): 500.000đ, Tran Thi Ngoc Hiep (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Loan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...58162 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...16987 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...00275 (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số ...68968 (CK): 1.000.000đ, Tran Thi Bich Hoa (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...60769 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...26299 (CK): 200.000đ, Nguyen Van Nam (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...03555 (CK): 500.000đ, Phung Duy Hong Luong (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...53011 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...61252 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...45222 (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Pham Thi Ngoc Phu (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...09922 (CK): 200.000đ, Doan Phuc Hoang (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...75005 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...45658 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...91000 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...79086 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...67979 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...42015 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...86419 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...97323 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Thu Ha (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...73017 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...08459 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...81639 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...88019 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...09901 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...68406 (CK): 300.000đ, Tran Thi Nhu Phuong (CK): 1.000.000đ, Do Thi Nga (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...88247 (CK): 1.000.000đ, Nguyen The Vinh (CK): 300.000đ, Do Phuong Thao (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...87017 (CK): 200.000đ, Vu Van Tuyen (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...55555 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...62398 (CK): 100.000đ, La Vinh Tai (CK): 100.000đ, Hoang Van Tung (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...63333 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...19599 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...39331 (CK): 400.000đ, Nguyen Tien Linh (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số ...45800 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...07983 (CK): 200.000đ, Huynh Kim Hoang (CK): 500.000đ, Tran Cuc Phuong (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...77002 (CK): 500.000đ, Dang Cong Tuan (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...04238 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...75999 (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...18870 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...12978 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Minh Duyen (CK): 1.000.000đ, Le Van Dung (CK): 200.000đ, Huynh Thi Thuy Loan (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...33371 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...20479 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...16986 (CK): 50.000đ, Nguyen Kim Ha (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...57120 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...94725 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Tran Phuoc Ngon (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...83007 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...98187 (CK): 100.000đ, Ho Chi Dung (CK): 500.000đ, Tran Ngoc Cuong (CK): 200.000đ, Le Thi Thanh Tam (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...86003 (CK): 50.000đ, Ha Thanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...74338 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...11239 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...06390 (CK): 100.000đ, Le Cong Vien (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...63979 (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Hong Trinh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...26663 (CK): 200.000đ, Nguyen Phuoc Thanh (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...22299 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...03099 (CK): 200.000đ, To Trung Thanh (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...13591 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...23011 (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Chau Quoc Quang (CK): 10.000.000đ, Nguyen Duy Phong (CK): 200.000đ, Nguyen Duy Thuong Son (CK): 300.000đ, Truong Thi Thao (CK): 500.000đ, Trang Quang Hung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...55137 (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...30013 (CK): 100.000đ, Thai Thi Thuy (CK): 200.000đ, Cao Viet Cuong (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Thu Ha (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Loan (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...36832 (CK): 500.000đ, Nguyen Anh Tuan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...82766 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...46337 (CK): 100.000đ, Le Huy Cuong (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...59740 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...60769 (CK): 100.000đ, Nguyen Thanh Van+Co Kim Dung (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...89788 (CK): 200.000đ, Nguyen Tam (CK): 300.000đ, Nguyen Manh Phat (CK): 500.000đ, Nguyen Ba Bac (CK): 500.000đ, Tran Van Toan (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số ...96198 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Tran Ngoc Tam (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số ...66666 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...32609 (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...82007 (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...41967 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...61368 (CK): 500.000đ, Nguyen Minh Tuan (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...81884 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...53801 (CK): 200.000đ, Dang Duy Binh (CK): 200.000đ, Nguyen Quoc Quyen (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...80017 (CK): 100.000đ, Le Manh Hung (CK): 100.000đ, Quan Thi Cam Tu (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...99999 (CK): 200.000đ, Trinh Thien Tuan (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...03868 (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Nguyen Khac Son (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Pham Minh Tu (CK): 50.000đ, Vu Van Hau (CK): 10.000.000đ, Huynh Chan Tai (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Chau Tan Sinh (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ, Nguyen Van Nghia (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Thu Hong (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ.

Giúp anh Sỳ Voòng Sáng HCCG 26-27 (09-07-2026): Ngô Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 50.000đ, Ho Thi Bao Nhi (CK): 1.000.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Do Gia Hiep (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...63979 (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...20388 (CK): 500.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...19791 (CK): 200.000đ, Mai Ngoc Huyen (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Hong Hanh (CK): 36.000đ, Bạn đọc TK số ...11612 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Phuong Lan (CK): 100.000đ, Nguyen Bui Phuc (CK): 1.000.000đ, Pham Van Nhan (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...99013 (CK): 500.000đ, Hoang Thi Van (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...08011 (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Thuy Phuong (CK): 1.000.000đ, Phan Huu Phuc (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...63333 (CK): 200.000đ, Nguyen Thanh Van+Co Thuy Vy (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...21910 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...15019 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...33868 (CK): 50.000đ, Truong Vu Hanh (CK): 500.000đ, Do Thuy Lan (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...86419 (CK): 200.000đ, Nguyen Thi Minh Thuyen (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Le Van Thanh (CK): 100.000đ, Mai Thi Bich Van (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 300.000đ, Tran Thi Hong (CK): 200.000đ, Phan Thi Hue (Tay Thanh, TPHCM) (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ.

Giúp chị Phạm Thị Bích Liểu HCCG 26-26 (06-07-2026): Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Ngô Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 400.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số ...42254 (CK): 30.000đ, Bạn đọc TK số ...31840 (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...33868 (CK): 50.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Dinh Thi Tiem (CK): 2.000.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Tran Thuy Quynh (CK): 50.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Le Nhat Phuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...29005 (CK): 1.000.000đ, Nguyen Ngoc Phung (CK): 10.000đ.

Giúp chị Ngô Mỹ Uyên HCCG 26-25 (29-06-2026): Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Bạn đọc (TPHCM): 250.000đ, Ngô Đức Hào (P.Diên Hồng, TPHCM): 500.000đ, Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 500.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số ...31840 (CK): 200.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ.

Giúp bà Đặng Thị Thu HCCG 26-24 (25-06-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 500.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số ...31840 (CK): 200.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Tuyền HCCG 26-23 (22-06-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 500.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 2.000.000đ, Bạn đọc TK số ...31840 (CK): 200.000đ, Dinh Thi Tiem (CK): 2.000.000đ.

Giúp anh Rơ Lan Auiu HCCG 26-22 (18-06-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...31840 (CK): 200.000đ.

Giúp hai em Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú+Nguyễn Huỳnh Cẩm Vy HCCG 26-21 (15-06-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...77015 (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...31840 (CK): 400.000đ.

Giúp chị Siu H'Truin HCCG 26-20 (08-06-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 500.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Triệu Vy HCCG 26-19 (04-06-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 500.000đ,

Giúp anh Vi Hồng Quang HCCG 26-18 (01-06-2026): Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 500.000đ, Dinh Thi Tiem (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ quỹ Thắp sáng niềm tin vượt khó đến trường: Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại – Dịch vụ Nhân Hòa (CK): 101.310.750đ.

Ủng hộ Quỹ bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 2.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Công ty TNHH XD-DVKT Viễn Đông (Đặng Tất, P.Tân Định, TPHCM): 4.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Nguyen Huu Thi Hieu (CK): 200.000đ, Nguyen Duc Tuan (CK): 50.000đ, Be Thu Trang (CK): 100.000đ, Nguyen Thuy Linh (CK): 30.342đ, Le Thi Kim Anh (CK): 20.000đ, Chau Tuyet (CK): 200.000đ, Nguyen Thanh Tuyen (CK): 50.000đ, Pham Thi Thap (CK): 100.000đ, Le Thi Huong (CK): 100.000đ, Nguyen Pham Gia Hieu (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 10.000đ, Pham Thi Trang (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thuy Linh (CK): 20.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, PHG NHD (CK): 500.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 150.000đ, Dang Thi Quynh Nhu (CK): 500.000đ, Nguyen Thanh Phuong (CK): 53.872đ, GH (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Ngoc (CK): 100.000đ, Cao Thi Phuong mai (CK): 100.000đ, Duong Thi Nhi (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Vo Viet Luat (CK): 100.000đ, Nguyen Viet Hien Long (CK): 200.000đ, Dang Thi Thuy Trang (CK): 100.000đ, Nguyen Manh Quan (CK): 100.000đ, Nguyen Cat Trai (CK): 100.000đ, Nguyen Duy Minh (CK): 200.000đ, Tran Phuoc Hai (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Hiep (CK): 300.000đ, Tran Thi Thanh Hien (CK): 50.000đ, Luong Thi Chuc (CK): 200.000đ, Tran Van Diem (CK): 20.000đ, Tran Thanh Phuong Thao (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 1.000.000đ, Phi Minh Hieu (CK): 20.000đ, Tran Minh Duc (CK): 50.000đ, Khuat Dac Duc (CK): 100.000đ, Truong Minh Quang (CK): 100.000đ, To Van Ha (CK): 200.000đ, Dinh Thi Ngoc Diep (CK): 100.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 20.000đ, Nham Hoang Son (CK): 100.000đ, Nguyen Tien Truong (CK): 100.000đ, Ngo Thi Phuong Nhung (CK): 50.000đ, Do Thi Huong Cham (CK): 100.000đ, Doan Toan Anh (CK): 100.000đ, Nham Hoang Son (CK): 133.418đ, Trang Giang Thanh (CK): 200.000đ, Trinh Hoang Anh (CK): 50.000đ, Nguyen Ngoc Phuong (CK): 20.000đ, Nguyen Minh Hao (CK): 50.000đ, Duong Quang Tai (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Hong Bach (CK): 500.000đ, Ho Thi Ngoc Nhi (CK): 25.000đ, Tran Phuong Thao (CK): 50.000đ, Dam Thi Phuong Anh (CK): 100.000đ, Dang Thi Ly (CK): 300.000đ, Nham Hoang Son (CK): 60.000đ, Chu Thuong Thuong (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 95.958đ, Nguyen Thi Phuong Lan (CK): 100.000đ, Phan Thi Thao My (CK): 10.000đ, Tran Thi Van Anh (CK): 100.000đ, Nguyen Thuc Oanh (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Kieu Hai Dang (CK): 300.000đ, Le Van Dung (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Nguyen Quoc Khanh (CK): 25.000đ, Le Nguyen Hieu Nhi (CK): 10.000đ, Ngo Duc Thang (CK): 18.000đ, Tong Thi Loan (CK): 50.000đ, Phung Minh Anh (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Nguyen Thi Anh Thu (CK): 20.000đ, Nguyen Thi Thu Nga (CK): 100.000đ, Tong Quoc Huy Phong (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thu Thuy (CK): 10.000đ, Do Thi Cam Ly (CK): 14.000đ, Mai Thi Phi Anh (CK): 10.000đ, Nguyen Bao Dinh (CK): 100.000đ, Tu Ngoc Phuoc Quang (CK): 500.000đ, Ho Phu Trung (CK): 200.000đ.

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