Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 19-8 đến 25-8-2026)

Từ ngày 19-8 đến 25-8-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp anh Trần Nhật Quang HCCG 26-35 (24-08-2026): Trần Đức Tính (P.Chợ Quán, TPHCM): 2.000.000đ, Tiêu Hà: 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Cam Nhung (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số ...19791 (CK): 200.000đ, Le Thi Dong (CK): 300.000đ, Tong Thi Loan (CK): 50.000đ, Ta Van Tinh (CK): 1.000.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Ly Diep Thanh+Yan (CK): 200.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Bui The Bao (CK): 500.000đ, Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Thanh My (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 400.000đ.

Giúp anh Ksor Thưa + chị Nay H’Mieu HCCG 26-34 (17-08-2026): Hoàng+Thảo: 200.000đ, Tong Thi Loan (CK): 50.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...88012 (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ.

Giúp anh Lê Thành Phú + chị Nguyễn Thị Kim Liên HCCG 26-33 (14-08-2026): Hoàng+Thảo: 200.000đ, Tong Thi Loan (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...88012 (CK): 10.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen An Tay (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 400.000đ, Nguyen Thi Kim Tuyen (CK): 300.000đ.

Giúp chị Ksor H'Biak HCCG 26-32 (10-08-2026): Hoàng+Thảo: 200.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Thai Thi Loc (CK): 1.000.000đ.

Giúp chị Thị Hường HCCG 26-31 (06-08-2026): Hoàng+Thảo: 200.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ.

Giúp chị Lê Ngọc Thảo HCCG 26-30 (20-07-2026): Hoàng+Thảo: 200.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Triệu Vy HCCG 26-19 (04-06-2026): Nguyen The Quan (CK): 100.000đ.

Giúp anh Vi Hồng Quang + chị Phạm Thị Minh Châm HCCG 26-18 (01-06-2026): Nguyen The Quan (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Ly Diep Thanh+Yan (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Nguyen Phuong Loan (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ngoc (CK): 300.000đ, Cao Xuan Ba (CK): 600.000đ, Le Van Phuong (CK): 100.000đ, Phan Anh Kiet (CK): 200.000đ, Phi Minh Hieu (CK): 10.000đ, Nguyen Van Duc (CK): 100.000đ, Nguyen Thi My Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 56.268đ, Nguyen Thanh Chung (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Cao Thi Phuong Mai (CK): 100.000đ, Trinh Thi Bao Tran (CK): 200.000đ, Cao Ngoc Quan (CK): 190.000đ, Nguyen Thi Thai Ngan (CK): 10.000đ, Nguyen Thanh Ti (CK): 100.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 15.000đ, Nguyen Ba Nhu Phuong (CK): 100.000đ, Nguyen Trong Phi (CK): 170.000đ, Ho Quang Thien (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 39.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...28870 (CK): 300.000đ, Le Ngoc Diep (CK): 100.000đ, Tran Phuong Thao (CK): 50.000đ, Dang Thi Quynh Nhu (CK): 500.000đ, Dinh Thanh Hien (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Tieu Phuong Lam (CK): 500.000đ, Le Duc Hao (CK): 100.000đ, Le Minh Hieu (CK): 100.000đ, Luong Thi Minh Hanh (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Xam (CK): 1.000.000đ, Le Thi Anh Duong (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Thanh Huyen (CK): 100.000đ, Vu Viet Hang (CK): 18.000.000đ, Nguyen Thi Huong Quyen (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Le Nam Anh (CK): 100.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.