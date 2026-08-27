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Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 19-8 đến 25-8-2026)

SGGPO

Từ ngày 19-8 đến 25-8-2026, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp anh Trần Nhật Quang HCCG 26-35 (24-08-2026): Trần Đức Tính (P.Chợ Quán, TPHCM): 2.000.000đ, Tiêu Hà: 200.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...84429 (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...35300 (CK): 300.000đ, Nguyen Thi Cam Nhung (CK): 500.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 20.000đ, Bạn đọc TK số ...19791 (CK): 200.000đ, Le Thi Dong (CK): 300.000đ, Tong Thi Loan (CK): 50.000đ, Ta Van Tinh (CK): 1.000.000đ, Kieu Phan Khanh Dung (CK): 100.000đ, Doan Van Liem (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Ly Diep Thanh+Yan (CK): 200.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Bui The Bao (CK): 500.000đ, Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Nguyen Thanh My (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 400.000đ.

Giúp anh Ksor Thưa + chị Nay H’Mieu HCCG 26-34 (17-08-2026): Hoàng+Thảo: 200.000đ, Tong Thi Loan (CK): 50.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Bạn đọc TK số ...88012 (CK): 50.000đ, Bạn đọc (CK): 500.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ.

Giúp anh Lê Thành Phú + chị Nguyễn Thị Kim Liên HCCG 26-33 (14-08-2026): Hoàng+Thảo: 200.000đ, Tong Thi Loan (CK): 50.000đ, Bạn đọc TK số ...56601 (CK): 10.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Bạn đọc TK số ...88012 (CK): 10.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Nguyen An Tay (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc (CK): 400.000đ, Nguyen Thi Kim Tuyen (CK): 300.000đ.

Giúp chị Ksor H'Biak HCCG 26-32 (10-08-2026): Hoàng+Thảo: 200.000đ, Tran Kim Hung (CK): 300.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Thai Thi Loc (CK): 1.000.000đ.

Giúp chị Thị Hường HCCG 26-31 (06-08-2026): Hoàng+Thảo: 200.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ.

Giúp chị Lê Ngọc Thảo HCCG 26-30 (20-07-2026): Hoàng+Thảo: 200.000đ.

Giúp em Nguyễn Thị Triệu Vy HCCG 26-19 (04-06-2026): Nguyen The Quan (CK): 100.000đ.

Giúp anh Vi Hồng Quang + chị Phạm Thị Minh Châm HCCG 26-18 (01-06-2026): Nguyen The Quan (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ bệnh nhân ung bướu nghèo TPHCM: Ly Diep Thanh+Yan (CK): 1.000.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Nguyen Phuong Loan (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Ngoc (CK): 300.000đ, Cao Xuan Ba (CK): 600.000đ, Le Van Phuong (CK): 100.000đ, Phan Anh Kiet (CK): 200.000đ, Phi Minh Hieu (CK): 10.000đ, Nguyen Van Duc (CK): 100.000đ, Nguyen Thi My Dung (CK): 200.000đ, Bạn đọc (CK): 56.268đ, Nguyen Thanh Chung (CK): 500.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Cao Thi Phuong Mai (CK): 100.000đ, Trinh Thi Bao Tran (CK): 200.000đ, Cao Ngoc Quan (CK): 190.000đ, Nguyen Thi Thai Ngan (CK): 10.000đ, Nguyen Thanh Ti (CK): 100.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 15.000đ, Nguyen Ba Nhu Phuong (CK): 100.000đ, Nguyen Trong Phi (CK): 170.000đ, Ho Quang Thien (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 39.000đ, Bạn đọc (CK): 100.000đ, Bạn đọc TK số ...28870 (CK): 300.000đ, Le Ngoc Diep (CK): 100.000đ, Tran Phuong Thao (CK): 50.000đ, Dang Thi Quynh Nhu (CK): 500.000đ, Dinh Thanh Hien (CK): 30.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Tieu Phuong Lam (CK): 500.000đ, Le Duc Hao (CK): 100.000đ, Le Minh Hieu (CK): 100.000đ, Luong Thi Minh Hanh (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Xam (CK): 1.000.000đ, Le Thi Anh Duong (CK): 50.000đ, Nguyen Thi Thanh Huyen (CK): 100.000đ, Vu Viet Hang (CK): 18.000.000đ, Nguyen Thi Huong Quyen (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Le Nam Anh (CK): 100.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

Từ khóa

quỹ xã hội từ thiện Báo SGGP bạn đọc tấm lòng vàng

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