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Bảng vàng từ thiện

Bảng vàng Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng (từ ngày 28-10 đến 3-11)

SGGPO

Từ ngày 28-10 đến 3-11, Quỹ Xã hội - Từ thiện Báo Sài Gòn Giải Phóng nhận được sự đóng góp của bạn đọc như sau:

Giúp chị Phạm Thị Hòa HCCG 26-44 (02-11-2026): Nguyen Thi Ha (CK): 300.000đ, Bạn đọc (CK): 600.000đ, Bạn đọc TK số ...68899 (CK): 400.000đ, CSPM+CSNM+CSTV (CK): 3.000.000đ, Nguyen Thi Truoc Lam (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...63979 (CK): 500.000đ, Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ, Hoang Thi Anh Le (CK): 1.000.000đ, Bạn đọc TK số ...22437 (CK): 800.000đ, Bạn đọc TK số ...07677 (CK): 50.000đ, Vu Thi My Dung (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Thu Ha (CK): 500.000đ, Tran Thi Tuyet Hoa (CK): 500.000đ, Bạn đọc TK số ...93262 (CK): 150.000đ, Tran Phuoc Thinh (CK): 10.000đ, Nguyen Vu Hien (CK): 2.000.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ, Mai Son (CK): 1.000.000đ, Tran Cong Danh (CK): 500.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ.

Giúp chị Phan Thị Thúy Vy HCCG 26-43 (26-10-2026): Bà Diệu Chúc (P.Bến Thành, TPHCM): 100.000đ, Võ Thị Trung Trinh: 1.000.000đ, Dinh Thi Cam Ha (CK): 500.000đ, Tong Thi Loan (CK): 50.000đ, Truong Thi Chau (CK): 1.000.000đ, CSPM+CSNM+CSTV (CK): 5.000.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Le Thi Dong (CK): 300.000đ, Dao Huu Nghi (CK): 200.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ.

Giúp chị Vương Thị Nhuần HCCG 26-42 (20-10-2026): Bạn đọc: 200.000đ, Bà Diệu Chúc (P.Bến Thành, TPHCM): 100.000đ, Võ Thị Trung Trinh: 1.000.000đ, anh Minh Hoàng: 200.000đ, Bạn đọc (CK): 30.000đ, Vu Duc Tu (CK): 10.000đ, Nhom vien gach nho (CK): 100.000đ, Phan Cao Ky (CK): 10.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 400.000đ.

Giúp chị Cao Thị Hồng Lưu HCCG 26-41 (19-10-2026): Bà Diệu Chúc (P.Bến Thành, TPHCM): 100.000đ, Nguyen Thanh Tam (CK): 150.000đ, Nguyen Thanh Tam (CK): 150.000đ.

Giúp chị Rmah H'lơm HCCG 26-40 (12-10-2026): Bà Diệu Chúc (P.Bến Thành, TPHCM): 100.000đ, anh Huỳnh Thanh Điền: 300.000đ.

Giúp ông Nguyễn Công Sự HCCG 26-39 (05-10-2026): Bà Diệu Chúc (P.Bến Thành, TPHCM): 100.000đ, Co Chi-P.Phu Dinh-TPHCM (CK): 200.000đ.

Giúp anh Lê Thành Phú HCCG 26-33 (14-08-2026): Võ Thị Trung Trinh: 1.000.000đ.

Giúp chị Nguyễn Thị Tuyền HCCG 26-23 (22-06-2026): Phan Cao Ky (CK): 10.000đ.

Giúp anh Rơ Lan Auiu HCCG 26-22 (18-06-2026): Bạn đọc TK số ...33535 (CK): 100.000đ.

Ủng hộ bếp ăn từ thiện Bảo Hòa: Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ.

Ủng hộ bếp ăn người già neo đơn TPHCM: Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ.

Ủng hộ Quỹ XHTT Báo SGGP: Tran Quoc Anh (CK): 21.064đ, Cao Ngoc Quan (CK): 51.225đ, Hoang Van Tien (CK): 80.000đ, Nguyen Thi Mai Anh (CK): 50.000đ, Tran Thi Kieu Oanh (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Dinh Thanh Hien (CK): 30.000đ, Tran Kim Hung (CK): 600.000đ, Tran Thi Phuong Thao (CK): 50.000đ, Dinh Minh Tri (CK): 5.555đ, Nguyen Lan Phuong (CK): 20.000đ, Bui Hong Tham (CK): 1.000.000đ, Ho Bich Quyen (CK): 10.000đ, Nguyen Thanh Khoa (CK): 500.000đ, Nguyen Phuoc Viet (CK): 88.000đ, Hoang Van Dong (CK): 1.400.000đ, Nguyen Phuong Loan (CK): 150.000đ, Bạn đọc TK số ...96678 (CK): 10.000đ, Bạn đọc (CK): 50.000đ, Ho Luu Hoang Hai (CK): 100.000đ, Ngo Dac Y (CK): 100.000đ, Bạn đọc (CK): 10.000đ, Do Thi Hai An (CK): 100.000đ, Tran Thi Trang (CK): 100.000đ, Nguyen Thi Theu (CK): 50.000đ, Le Thi Thuy Linh (CK): 30.000đ, Tran Van Thanh (CK): 50.000đ, Phan Thi Thao My (CK): 10.000đ, Thieu Truong Kim Thuong (CK): 500.000đ, Nguyen Thi Van Anh (CK): 254.456đ, Ha Thi Loi (CK): 100.000đ, Phan Thi Hai Au (CK): 50.000đ, Luu Tien Ai (CK): 500.000đ, Lam Thi Minh Thu (CK): 10.000đ, Dinh Quynh Anh (CK): 100.000đ.

Báo Sài Gòn Giải Phóng xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của bạn đọc gần xa.

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