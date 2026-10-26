Tiêu dùng thông minh

Bánh kẹo, đồ hóa trang Halloween giảm giá sâu

SGGP

Đón mùa Halloween, hệ thống Co.opXtra triển khai chương trình khuyến mãi với nhiều mặt hàng bánh kẹo, thực phẩm và phụ kiện hóa trang, với mức giảm giá lên đến 35%.

Các mặt hàng phục vụ mùa Halloween được giảm giá sâu (CHÂU ANH)
Các mặt hàng phục vụ mùa Halloween được giảm giá sâu (CHÂU ANH)

Theo đó, từ ngày 8 đến 21-10, nhiều loại bánh kẹo phục vụ dịp Halloween được áp dụng giá ưu đãi và chương trình mua 2 tặng 1. Cụ thể, kẹo dẻo Alpenliebe, Chupa Chups có giá 20.000 đồng/gói; bánh quy Oreo giá 18.000 đồng/bộ. Các sản phẩm sôcôla bánh quy kem và bánh quy trứng muối, bánh quy bơ thuộc nhãn hàng Co.op Select được áp dụng chương trình mua 2 tặng 1. Ngoài ra, một số loại kẹo dẻo nhập khẩu giảm 35%; kem đá trái cây, rau câu Newchoice giảm 30%. Nhóm phụ kiện Halloween như mặt nạ, áo choàng, cánh bướm hóa trang và giỏ xách bí ngô giảm giá 20%.

Việc đưa các mặt hàng phục vụ Halloween vào chương trình khuyến mãi cho thấy các siêu thị đang tận dụng những dịp lễ hội để kích thích nhu cầu mua sắm, nhất là nhóm bánh kẹo, thực phẩm ăn vặt và phụ kiện dành cho trẻ em.

CHÂU ANH

Từ khóa

NEWCHOICE Chupa Chups Kẹo dẻo Oreo Co.op Select Bánh quy Halloween Trứng muối Rau câu Bánh kẹo TDTM

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