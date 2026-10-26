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Co.opmart Phan Rí Cửa tổ chức bán hàng lưu động

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Co.opmart Phan Rí Cửa, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng vừa triển khai chương trình bán hàng lưu động, đưa nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đến gần hơn với người dân.

Co.opmart Phan Cửa Rí tổ chức bán hàng lưu động tới khu dân cư (MINH XUÂN)
Co.opmart Phan Cửa Rí tổ chức bán hàng lưu động tới khu dân cư (MINH XUÂN)

Hàng hóa tại chương trình tập trung vào những sản phẩm quen thuộc trong sinh hoạt hàng ngày của các gia đình như bột giặt Lix, nước rửa chén Mỹ Hảo, gạo ST25, dầu ăn cùng nhiều mặt hàng thực phẩm, hóa phẩm và đồ dùng thiết yếu khác. Đây là những nhóm hàng có nhu cầu sử dụng thường xuyên, được người tiêu dùng quan tâm về chất lượng, nguồn gốc và giá bán. Theo Co.opmart Phan Rí Cửa, chương trình hướng đến cung ứng hàng Việt chất lượng với mức giá hợp lý, giúp người dân thuận tiện hơn trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi tiêu. Hoạt động bán hàng lưu động cũng là cách Co.opmart Phan Rí Cửa mở rộng phạm vi phục vụ, kết hợp giữa hệ thống siêu thị và các điểm bán trực tiếp tại khu dân cư, đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết yếu của người dân địa phương.

THÙY DƯƠNG

Từ khóa

Co.opmart Phan Rí Cửa Mỹ Hảo LIX Hóa phẩm ST25 Nước rửa chén Bột giặt Bán trực tiếp Dầu ăn Thiết yếu TDTM

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