Thành viên HTX Tiêu dùng Co.op được ưu đãi mua sắm

Từ tháng 10-2026, Saigon Co.op áp dụng chính sách ưu đãi dành cho thành viên HTX Tiêu dùng Co.op, với các quyền lợi hoàn điểm theo doanh số mua sắm, tặng điểm thưởng và ưu tiên sử dụng dịch vụ. Theo đó, thành viên được đăng ký miễn phí, tiếp tục hưởng các quyền lợi của chương trình Khách hàng thành viên hiện hành như tích điểm, đổi điểm thanh toán, quà tặng sinh nhật, quà tết và các chương trình khuyến mãi riêng.

Thành viên HTX Tiêu dùng Co.op được hưởng nhiều quyền lợi khi mua sắm (ẢNH: MINH XUÂN)

Đáng chú ý, từ ngày 1-10, chương trình hoàn tiền theo doanh số tích lũy được triển khai theo từng quý. Thành viên tích lũy từ 250 đến dưới 500 điểm mua hàng được hoàn 50.000 đồng dưới hình thức điểm thưởng; từ 500 đến dưới 1.000 điểm được hoàn 100.000 đồng; từ 1.000 đến dưới 1.500 điểm được hoàn 200.000 đồng và từ 1.500 điểm trở lên được hoàn 300.000 đồng. Ngoài ra, chương trình “Tích 100 tặng 50” áp dụng tại các điểm bán thuộc hệ thống Saigon Co.op có tích lũy điểm khách hàng thành viên. Theo đó, cứ mỗi 100 điểm mua hàng tích lũy đủ điều kiện trên hóa đơn, thành viên được tặng thêm 50 điểm thưởng.

Ngoài ưu đãi mua sắm, thành viên còn được tham gia các sự kiện riêng, hưởng chính sách chăm sóc khách hàng ưu tiên tại siêu thị, ưu đãi lưu trú tại hệ thống khách sạn thuộc Saigon Co.op và các chương trình liên kết với đối tác.

CHÂU ANH