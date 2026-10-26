Thành viên HTX Tiêu dùng Co.op được ưu đãi mua sắm

Đáng chú ý, từ ngày 1-10, chương trình hoàn tiền theo doanh số tích lũy được triển khai theo từng quý. Thành viên tích lũy từ 250 đến dưới 500 điểm mua hàng được hoàn 50.000 đồng dưới hình thức điểm thưởng; từ 500 đến dưới 1.000 điểm được hoàn 100.000 đồng; từ 1.000 đến dưới 1.500 điểm được hoàn 200.000 đồng và từ 1.500 điểm trở lên được hoàn 300.000 đồng. Ngoài ra, chương trình “Tích 100 tặng 50” áp dụng tại các điểm bán thuộc hệ thống Saigon Co.op có tích lũy điểm khách hàng thành viên. Theo đó, cứ mỗi 100 điểm mua hàng tích lũy đủ điều kiện trên hóa đơn, thành viên được tặng thêm 50 điểm thưởng.
Ngoài ưu đãi mua sắm, thành viên còn được tham gia các sự kiện riêng, hưởng chính sách chăm sóc khách hàng ưu tiên tại siêu thị, ưu đãi lưu trú tại hệ thống khách sạn thuộc Saigon Co.op và các chương trình liên kết với đối tác.