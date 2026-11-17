Sáng 17-11, tại Trường THCS Xà Bang, xã Châu Đức (TPHCM), Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức chương trình “Áo ấm đến trường”, đã trao tặng 834 chiếc áo khoác đến các em học sinh của trường và 20 suất học bổng (1.000.000đ/suất) dành cho các em có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị 187 triệu đồng.

Nhà báo Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban Tổ chức chương trình “Áo ấm đến trường” trao bảng tượng trưng với số tiền 187 triệu đồng đến Trường THCS Xà Bang. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tham dự chương trình có các đồng chí: Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức chương trình “Áo ấm đến trường”; Nguyễn Thụy Phương Thy, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT TPHCM; Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu; Lê Văn Hiền, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tân Phước Thịnh.

Cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy - Đại sứ chương trình “Áo ấm đến trường” trao 10 quả bóng có chữ ký cho 10 em học sinh giao lưu với câu hỏi hay. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đại diện lãnh đạo địa phương có các đồng chí: Lê Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Châu Đức; Nguyễn Hoàng Trí, Phó Chủ tịch HĐND xã Châu Đức; Hồ Thị Mỹ Hòa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Đức; Nguyễn Hữu Lý, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Đức và Nhà giáo Trần Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS Xà Bang.

Trong số quà tặng và học bổng trao đến học sinh trường THCS Xà Bang hôm nay có sự đóng góp ủng hộ của nhiều cầu thủ như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang, Phạm Hải Yến, cầu thủ ngoại Sebastiao Alexandre…

Cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy - Quả bóng vàng Việt Nam 2025 - Đại sứ chương trình “Áo ấm đến trường” ký tên trên áo tặng các em học sinh Trường THCS Xà Bang. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hơn 800 học sinh Trường THCS Xà Bang đã reo hò chào đón cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy, Đại sứ chương trình “Áo ấm đến trường”. Cầu thủ đã ký tặng trên 10 quả bóng dành làm phần quà giao lưu với các học sinh đặt những câu hỏi hay trong buổi sáng rộn vang niềm vui.

Cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy đã trả lời những câu hỏi giao lưu rất chân thật, dí dỏm và mang nguồn năng lực tích cực gửi đến các em học sinh yêu thể thao, nhất là bộ môn bóng đá. Trước đó một chương trình văn nghệ với những ca khúc sôi nổi, thể hiện niềm tự hào dân tộc do các em học sinh biểu diễn.

Nhà báo Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức chương trình “Áo ấm đến trường” phát biểu tại chương trình. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

“Đứng trước các em học sinh của ngôi trường mang tên Xà Bang, tôi thật sự vinh hạnh vì được cùng Báo SGGP và các đơn vị đồng hành trao những món quà thiết thực, đồng thời chia sẻ câu chuyện về nghị lực theo đuổi ước mơ”, cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy nói.

Với cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy, một chiếc áo khoác, một suất học bổng đối với với học sinh có hoàn cảnh còn khó khăn là sự sẻ chia, mong các em nỗ lực học tập và vững vàng hơn trên chặng đường phía trước.

Nhà báo Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức chương trình “Áo ấm đến trường” và cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy - Quả bóng vàng Việt Nam 2025 - Đại sứ chương trình “Áo ấm đến trường” tại Trường THCS Xà Bang. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

“Với Báo Sài Gòn Giải Phóng, hoạt động xã hội - từ thiện không đơn thuần là trao đi những phần quà, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng và góp phần vun đắp những giá trị nhân văn. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì, phát triển chương trình, để ngày càng có thêm nhiều học sinh được quan tâm, hỗ trợ, tiếp sức đến trường”, nhà báo Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, chia sẻ.

Thầy Trần Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS Xà Bang cũng chia sẻ, giá trị của chương trình không chỉ ở món quà mà còn có cả cách trao quà. Khi người lớn, nhà trường và những gương mặt được học sinh yêu mến cùng hiện diện, sự sẻ chia trở nên cụ thể, gần gũi với đời sống học đường. Các em nhận được áo mới, học bổng, đồng thời có dịp gặp gỡ một vận động viên đã đi lên bằng quá trình tập luyện bền bỉ.

>> Một số hình ảnh tại chương trình. Ảnh: Hoàng Triều

Niềm vui lan tỏa trong một buổi sáng ý nghĩa của thầy và trò Trường THCS Xà Bang, đó cũng là động lực để chương trình "Áo ấm đến trường" của Báo SGGP tiếp tục phát huy, góp phần chăm lo cho các em thiếu nhi

Ban tổ chức chương trình "Áo ấm đến trường" và Ban giám hiệu cùng chụp ảnh lưu niệm với các giáo viên Trường THCS Xà Bang sáng 17-11

Cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy - Quả bóng vàng 2025 - Đại sứ chương trình “Áo ấm đến trường” và các đại biểu trao học bổng cho các em học sinh tại Trường THCS Xà Bang sáng 17-11

Cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy - Quả bóng vàng 2025 - Đại sứ chương trình “Áo ấm đến trường” giao lưu với học sinh tại Trường THCS Xà Bang sáng 17-11

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trí, Phó Chủ tịch HĐND xã Châu Đức và các em học sinh nhận áo khoác của chương trình “Áo ấm đến trường” sáng 17-11

Nhà báo Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức chương trình “Áo ấm đến trường” và các em học sinh Trường THCS Xà Bang.

THANH HIỆP