Tham dự chương trình có các đồng chí: Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng Ban tổ chức chương trình “Áo ấm đến trường”; Nguyễn Thụy Phương Thy, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở GD-ĐT TPHCM; Nguyễn Văn Toàn, Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng, Công ty CP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu; Lê Văn Hiền, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Xây dựng Tân Phước Thịnh.
Đại diện lãnh đạo địa phương có các đồng chí: Lê Thanh Liêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Châu Đức; Nguyễn Hoàng Trí, Phó Chủ tịch HĐND xã Châu Đức; Hồ Thị Mỹ Hòa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Đức; Nguyễn Hữu Lý, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Đức và Nhà giáo Trần Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS Xà Bang.
Trong số quà tặng và học bổng trao đến học sinh trường THCS Xà Bang hôm nay có sự đóng góp ủng hộ của nhiều cầu thủ như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thị Bích Thùy, Trần Thị Thùy Trang, Phạm Hải Yến, cầu thủ ngoại Sebastiao Alexandre…
Hơn 800 học sinh Trường THCS Xà Bang đã reo hò chào đón cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy, Đại sứ chương trình “Áo ấm đến trường”. Cầu thủ đã ký tặng trên 10 quả bóng dành làm phần quà giao lưu với các học sinh đặt những câu hỏi hay trong buổi sáng rộn vang niềm vui.
Cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy đã trả lời những câu hỏi giao lưu rất chân thật, dí dỏm và mang nguồn năng lực tích cực gửi đến các em học sinh yêu thể thao, nhất là bộ môn bóng đá. Trước đó một chương trình văn nghệ với những ca khúc sôi nổi, thể hiện niềm tự hào dân tộc do các em học sinh biểu diễn.
“Đứng trước các em học sinh của ngôi trường mang tên Xà Bang, tôi thật sự vinh hạnh vì được cùng Báo SGGP và các đơn vị đồng hành trao những món quà thiết thực, đồng thời chia sẻ câu chuyện về nghị lực theo đuổi ước mơ”, cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy nói.
Với cầu thủ Nguyễn Thị Bích Thùy, một chiếc áo khoác, một suất học bổng đối với với học sinh có hoàn cảnh còn khó khăn là sự sẻ chia, mong các em nỗ lực học tập và vững vàng hơn trên chặng đường phía trước.
“Với Báo Sài Gòn Giải Phóng, hoạt động xã hội - từ thiện không đơn thuần là trao đi những phần quà, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, lan tỏa trách nhiệm cộng đồng và góp phần vun đắp những giá trị nhân văn. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì, phát triển chương trình, để ngày càng có thêm nhiều học sinh được quan tâm, hỗ trợ, tiếp sức đến trường”, nhà báo Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, chia sẻ.
Thầy Trần Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường THCS Xà Bang cũng chia sẻ, giá trị của chương trình không chỉ ở món quà mà còn có cả cách trao quà. Khi người lớn, nhà trường và những gương mặt được học sinh yêu mến cùng hiện diện, sự sẻ chia trở nên cụ thể, gần gũi với đời sống học đường. Các em nhận được áo mới, học bổng, đồng thời có dịp gặp gỡ một vận động viên đã đi lên bằng quá trình tập luyện bền bỉ.
>> Một số hình ảnh tại chương trình. Ảnh: Hoàng Triều