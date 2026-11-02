Xót xa chị gái 74 tuổi chăm em 62 tuổi bệnh nặng

Tại khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM), bác sĩ và người bệnh đều cảm thương trước hoàn cảnh của bà Phạm Thị Hòa (62 tuổi, xã Bình Hưng, TPHCM).

Đầu tháng 10, bà Hòa nhập viện sau cơn đau quặn bụng do tắc ruột. Kết quả thăm khám cho thấy bà có khối u manh tràng nghi ác tính, được phẫu thuật cắt đại tràng phải.

Bà Phạm Thị Hòa (trái) và người chị tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Ảnh: GIAO LINH

Trong 10 ngày nằm viện, người duy nhất chăm nom bà Hòa là chị ruột Phạm Thị Chung, 74 tuổi. Hai chị em nương tựa nhau nhiều năm qua. Bà Chung cũng bị bệnh lý van tim nhưng không có tiền để phẫu thuật, chỉ uống thuốc mỗi ngày để cầm cự.

Thu nhập chính của gia đình đến từ đồng lương công nhân vệ sinh của bà Hòa, nhưng từ ngày bà nằm viện, nguồn thu nhập này không còn. Mặc dù BHYT giúp chi trả phần lớn chi phí điều trị, nhưng bà Hòa đã hoàn toàn kiệt quệ về tài chính, không thể xoay xở chi phí thuốc men ngoài danh mục bảo hiểm khoảng 10 triệu đồng.

Theo bác sĩ Phan Điền Mạnh Nguyên, khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, sức khỏe bà Hòa suy giảm nhiều sau phẫu thuật, khó có khả năng gắng sức hoặc lao động chân tay. Nếu kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u manh tràng là ung thư, bà Hòa sẽ phải tiếp tục điều trị hóa trị dài ngày.

“Có những lúc tôi thấy tuyệt vọng, không biết hai chị em sẽ sống ra sao với bệnh tật và tuổi già”, bà Hòa tâm sự. Sự hỗ trợ của cộng đồng lúc này là niềm hy vọng duy nhất của chị em bà Hòa.

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GIAO LINH