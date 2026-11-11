Sáng 11-11, tại xã Hà Linh, tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Báo điện tử Tuổi Trẻ, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TPHCM, Viện Chiến lược phát triển kinh tế số và Ví điện tử MoMo tổ chức lễ khánh thành công trình dãy nhà phục vụ học tập Trường Tiểu học Hà Linh.

Các đại biểu cắt băng khánh thành dãy nhà phục vụ học tập Trường Tiểu học Hà Linh

Dự lễ có đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh; lãnh đạo Báo điện tử Tuổi Trẻ, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TPHCM và các nhà tài trợ.

Video khánh thành điểm trường vượt lũ tại Hà Tĩnh

Dãy nhà phục vụ học tập Trường Tiểu học Hà Linh là một trong những công trình thuộc chương trình “Điểm trường vượt lũ” do Báo điện tử Tuổi Trẻ phát động, triển khai nhằm hỗ trợ các điểm trường vùng chịu thiên tai bão lũ.

Dãy nhà phục vụ học tập Trường Tiểu học Hà Linh

Công trình có quy mô 2 tầng, gồm 3 phòng chức năng và 1 phòng đa năng, với tổng mức đầu tư xây dựng 3,3 tỷ đồng (nguồn hỗ trợ từ các nhà tài trợ 2,8 tỷ đồng, địa phương huy động các nguồn vốn đối ứng 500 triệu đồng). Qua nhiều tháng thi công, đến nay, công trình đã chính thức hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Tấn Sang và các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, đồng thời, trao nhiều phần quà ý nghĩa tặng các học sinh, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hà Linh.

Trao quà tặng các thầy cô giáo nhà trường

Theo Ban tổ chức, tại tỉnh Hà Tĩnh, chương trình “Điểm trường vượt lũ” đã vận động, tài trợ xây dựng các hạng mục công trình ở 5 điểm trường (Trường Tiểu học Quang Vĩnh tại xã Đức Quang, Trường Mầm non Tùng Châu tại xã Đức Minh, Trường Tiểu học Gia Phố tại xã Hương Phố, Trường Mầm non Cẩm Mỹ tại xã Cẩm Duệ và Trường Tiểu học Hà Linh tại xã Hà Linh) và tài trợ xây dựng nhà ở cho 2 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hương Bình.

Tổng kinh phí thực hiện ở 5 điểm trường và hỗ trợ 2 hộ dân là gần 19,63 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí chương trình “Điểm trường vượt lũ” đóng góp hơn 12 tỷ đồng, ngân sách địa phương đối ứng 7,6 tỷ đồng. Đến nay, các công trình đã được đầu tư hoàn thành, đưa vào sử dụng bảo đảm hiệu quả, có ý nghĩa thiết thực.

Dãy nhà phục vụ học tập Trường Tiểu học Hà Linh

Các công trình “Điểm trường vượt lũ” được xây dựng nhằm bổ sung phòng học, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh tại các địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai; đồng thời có thể trở thành nơi trú ẩn an toàn cho người dân khu vực lân cận khi xảy ra mưa bão, lũ lụt.

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ĐỨC HẢI