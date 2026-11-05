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Hoàn cảnh cần giúp đỡ

Trao tiền bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn

SGGPO

Báo SGGP vừa phối hợp UBND xã Ia Hiao và Hội Chữ thập đỏ xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) trao 12 triệu đồng từ bạn đọc báo hỗ trợ gia đình chị Rmah H’lơm (sinh năm 1992, trú xã Ia Hiao).

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Phóng viên Báo SGGP trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho mẹ con chị Cao Thị Hồng Lưu. Ảnh: VĂN THẮNG

Chị Rmah H’lơm và con gái Rmah Hà (sinh năm 2010) đều mắc bệnh lupus ban đỏ hệ thống. Mỗi tháng, hai mẹ con phải vào TPHCM 2 lần để khám và điều trị; chi phí đi lại, thuốc men khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Khoản hỗ trợ giúp hai mẹ con có thêm điều kiện tiếp tục chữa bệnh.

* Tại tỉnh Quảng Trị, Báo SGGP phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm và trao 18 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ chị Cao Thị Hồng Lưu (sinh năm 1978, trú tại xã Hoàn Lão) cùng con trai Dương Đức Hùng (sinh năm 2004) bị bại não từ nhỏ.

Mẹ con chị Lưu là nhân vật trong bài viết "Xót xa gia cảnh mẹ bị tai nạn, con trai bại não", đăng trên Báo SGGP số ra ngày 19-10.

Tham dự buổi trao tiền hỗ trợ, ông Trần Anh Tuấn, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn 4, xã Hoàn Lão trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của Báo SGGP và bạn đọc.

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VĂN THẮNG - HỮU PHÚC

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