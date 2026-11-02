Kết nối sức trẻ vì cộng đồng

Nhiều thủ lĩnh thanh niên đang tích cực kết nối tình nguyện viên, vận động nguồn lực và duy trì những mô hình vì cộng đồng. Bằng sự chủ động, sáng tạo, họ đưa tinh thần tình nguyện vào từng hành động thiết thực, góp phần giải quyết những vấn đề của địa phương và lan tỏa lối sống đẹp trong cộng đồng.

Cứu người giữa đêm

21 giờ, khi nhiều người đã trở về nhà sau một ngày làm việc, anh Nguyễn Tấn Phúc (34 tuổi, phường Long Hương, TPHCM) lại bắt đầu ca trực cùng các thành viên Câu lạc bộ Hỗ trợ sự cố giao thông miễn phí SOS72 Bà Rịa (viết tắt là CLB SOS72 Bà Rịa, thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM).

Ban ngày làm việc cho Công ty TNHH Grab Taxi Việt Nam, ban đêm, anh Phúc cùng đồng đội túc trực đến 2 giờ sáng, sẵn sàng hỗ trợ người đi đường gặp sự cố, sơ cứu và đưa nạn nhân tai nạn giao thông đến bệnh viện.

Anh Nguyễn Tấn Phúc (thành viên CLB SOS72 Bà Rịa) tham gia cứu trợ đồng bào miền Trung bị thiên tai vào năm 2025. Ảnh: TRÚC GIANG

Một đêm mưa lớn vào tháng 8-2026, CLB SOS72 Bà Rịa nhận được tin báo xảy ra tai nạn trên tuyến đường vắng thuộc phường Long Hương. Nạn nhân bị thương nặng, mất nhiều máu.

Thành viên CLB nhanh chóng phối hợp sơ cứu, cầm máu và chuyển nạn nhân đến bệnh viện. Vài ngày sau, người nhà tìm đến trạm trực để cảm ơn, cho biết việc cấp cứu kịp thời đã giúp nạn nhân giữ được tính mạng.

Với anh Phúc và đồng đội, khoảnh khắc đó khiến những mệt mỏi sau những đêm thức trắng dường như tan biến. “Có những lúc bàn giao nạn nhân vào phòng cấp cứu, nghe bác sĩ nói: “May quá, chuyển vào kịp lúc”, là đủ để chúng tôi thở phào”, anh Phúc kể.

Thành lập vào tháng 6-2019, CLB SOS72 Bà Rịa ban đầu chủ yếu hỗ trợ vá xe, sửa xe miễn phí trên những tuyến đường vắng. Từ nhu cầu thực tế, CLB mở rộng hoạt động sang sơ cứu, hỗ trợ đưa người bị nạn đến bệnh viện. Đến tháng 6-2026, CLB có 14 thành viên, 2 xe cứu thương, trong đó 8 người thường xuyên tham gia trực đêm.

Mỗi thành viên đều có công việc, gia đình riêng nên phải chủ động sắp xếp thời gian, luân phiên hỗ trợ nhau duy trì hoạt động. Kinh phí ban đầu do các thành viên tự đóng góp, sau đó có thêm sự chung tay của người dân, nhà hảo tâm và những người từng được nhóm giúp đỡ.

Từng được thành viên CLB SOS72 Bà Rịa hỗ trợ khi xe bị thủng lốp, anh Nguyễn Văn Hùng (phường Phú Mỹ), bày tỏ: “Tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của các thành viên CLB SOS72 Bà Rịa. Việc làm của các anh rất ý nghĩa, nhất là khi người đi đường gặp sự cố giữa đêm khuya”.

Theo anh Nguyễn Tấn Phúc, đến thời điểm hiện tại, CLB SOS72 Bà Rịa đã hỗ trợ hơn 3.000 trường hợp tai nạn giao thông và hơn 12.000 trường hợp xe máy gặp sự cố. Một số người từng được CLB SOS72 Bà Rịa giúp đỡ đã quay lại gia nhập CLB để cùng hỗ trợ người gặp khó khăn trên đường.

“Đưa người gặp nạn vào bệnh viện, bàn giao cho bác sĩ xong là chúng tôi ra về luôn, không bao giờ nán lại để đợi cảm ơn. Có rất nhiều trường hợp, anh em chúng tôi chẳng biết họ là ai”, anh Phúc chia sẻ.

Chung tay giữ màu xanh cho đảo

Cứ đến cuối tuần, nhóm Xanh Côn Đảo, thành viên Cộng đồng Xanh Việt Nam (thuộc Trung tâm Tình nguyện quốc gia, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh), lại tổ chức nhặt rác ven biển, làm sạch đường phố, đổi rác lấy quà.

Thành đoàn TPHCM và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM sẽ tiếp tục đồng hành, nhân rộng các mô hình sáng tạo, phát huy vai trò thủ lĩnh thanh niên trong kết nối, dẫn dắt người trẻ giải quyết những vấn đề thiết thực tại địa phương, lan tỏa tinh thần tình nguyện và góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, phát triển bền vững.

Với chị Trần Thị Lam, Ủy viên Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Đặc khu Côn Đảo, Trưởng nhóm Xanh Côn Đảo, niềm vui lớn nhất là kết nối được ngày càng nhiều người chung tay bảo vệ môi trường.

Quê ở Hà Tĩnh, đến Côn Đảo sinh sống và làm việc, chị Lam dần dành tình cảm đặc biệt cho vùng đất này. Từ những câu chuyện lịch sử và sự hy sinh của thế hệ đi trước, chị tâm niệm phải thể hiện lòng biết ơn bằng hành động thiết thực. Phương châm “giữ sạch đất đảo để trọn đạo tri ân” cũng trở thành động lực để chị gắn bó với hoạt động môi trường.

Tháng 5-2024, khi đảm nhận vai trò Trưởng nhóm Xanh Côn Đảo, chị từng bước kết nối những hội nhóm, doanh nghiệp, tình nguyện viên và du khách quốc tế cùng tham gia những hoạt động bảo vệ môi trường.

Mỗi năm, những lực lượng được chị kết nối tham gia hơn 10 đợt ra quân “Ngày thứ bảy xanh - sạch - đẹp”, vận động hưởng ứng “Ngày chủ nhật xanh” và các chiến dịch môi trường... Trong chiến dịch “Clean Up Việt Nam” lần 8, đã có 51 người tham gia thu gom 28 bao rác trên địa bàn Đặc khu Côn Đảo.

Không dừng ở đó, chị Lam còn phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp thúc đẩy du lịch xanh, vận động thực hiện mô hình “Giỏ lễ xanh” khi viếng Nghĩa trang Hàng Dương. Qua đó, hoạt động bảo vệ môi trường được mở rộng từ nhóm tình nguyện đến người dân, doanh nghiệp và du khách.

“Bảo vệ môi trường không nhất thiết phải làm những việc lớn lao. Khi mỗi người thay đổi thói quen, nhận thức và sẵn lòng hành động, những chuyển biến tích cực sẽ được bồi đắp”, chị Lam chia sẻ.

TRÚC GIANG - CẨM TUYẾT