Những người mẹ quân hàm xanh

Không chỉ vững vàng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, nhiều nữ quân nhân mang quân hàm xanh còn chăm lo, nâng đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Bằng việc làm thiết thực và tấm lòng nhân ái, các chị trở thành điểm tựa, chắp cánh ước mơ cho những mầm non nơi phên dậu Tổ quốc.

Nhận đỡ đầu trẻ mồ côi

Căn phòng khoảng 20m² tại Đồn Biên phòng Hướng Phùng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị được bố trí làm nơi học tập, sinh hoạt cho anh em Mai Quốc Tuấn và Mai Thị Như Tuyền.

Gió lạnh đầu mùa tràn về nhưng căn phòng vẫn ấm áp bởi sự quan tâm, chăm chút của Thượng tá Lê Thị Vân và Thiếu tá Nguyễn Thị Vân, cùng công tác tại Đội Vận động quần chúng của đồn. Từ miền xuôi, hai chị cẩn thận chọn mua những bộ quần áo ấm vừa vặn, mang lên trao tặng hai em.

Tuấn là học sinh lớp 5, Tuyền học lớp 4 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú TH&THCS Hướng Phùng. Mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đi làm ăn xa đã lâu không trở về, hai anh em lớn lên trong cảnh thiếu vắng tình thương và sự chăm sóc.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ấy, năm 2024, Thượng tá Lê Thị Vân và Thiếu tá Nguyễn Thị Vân đã nhận Tuấn và Tuyền làm con đỡ đầu trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Ban Phụ nữ Quân đội triển khai, hưởng ứng chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động.

Sự chở che, hỗ trợ kịp thời của hai người mẹ mang quân hàm xanh đã tiếp thêm động lực, giúp các em có điều kiện tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn.

“Con muốn sau này được làm bộ đội biên phòng để góp sức bảo vệ biên giới thiêng liêng của Tổ quốc và có điều kiện giúp đỡ mọi người như hai mẹ Vân”, em Mai Quốc Tuấn nói, giọng nhỏ nhưng kiên nghị.

Em Mai Thị Như Tuyền chia sẻ: “Con rất vui và biết ơn vì luôn được hai mẹ quan tâm, chăm sóc, hướng dẫn học hành và uốn nắn lời ăn tiếng nói hàng ngày”.

Theo ông Hồ Văn Chinh, Trưởng thôn Xa Ry, xã Hướng Phùng, tỉnh Quảng Trị, không chỉ tận tâm chăm lo những người con đỡ đầu, Thượng tá Lê Thị Vân và Thiếu tá Nguyễn Thị Vân còn tích cực cùng đồng đội triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế cho đồng bào và chăm lo trẻ em khó khăn trên địa bàn.

“Bằng tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và lòng nhân ái, Thượng tá Lê Thị Vân và Thiếu tá Nguyễn Thị Vân đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người phụ nữ Quân đội trong thời kỳ mới. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, các chị còn phát huy phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, luôn gắn bó với nhân dân, hết lòng chăm lo cho thế hệ trẻ nơi biên cương Tổ quốc”, ông Hồ Văn Chinh nói.

Thiếu tá Nguyễn Thị Vân, nhân viên Đội Vận động quần chúng Đồn Biên phòng Hướng Phùng, hướng dẫn học sinh vùng biên giới học tập. Ảnh: NGUYỄN BẰNG

Hỗ trợ sinh kế, đồng hành cùng chị em

Thượng tá Trần Thị Nam Phương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội biên phòng TP Huế, cho biết, thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hội đã nhận đỡ đầu nhiều học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi từ nhỏ hoặc có cha mẹ đau ốm triền miên. Các hội viên tìm hiểu kỹ từng hoàn cảnh để có cách hỗ trợ phù hợp, không chỉ về vật chất mà còn bằng sự quan tâm, sẻ chia thường xuyên.

Nhờ chương trình, nhiều trẻ em bất hạnh đã dần thay đổi, từ mặc cảm, thiếu tự tin trở nên cởi mở, chăm ngoan và nỗ lực hơn trong học tập. Mỗi bước trưởng thành của các cháu là động lực để những người mẹ đỡ đầu tiếp tục hành trình yêu thương, chở che những mảnh đời non trẻ nơi biên cương.

Sau khi trao 110 suất quà cùng 6 mô hình sinh kế với 12 con heo giống cho những phụ nữ khó khăn tại chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” diễn ra ở xã A Lưới 5, các hội viên Hội Phụ nữ Bộ đội biên phòng TP Huế tiếp tục hành trình sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Đó là những học sinh nghèo cần tiếp sức đến trường, những gia đình thiếu sinh kế, chật vật mưu sinh... Những năm qua, hàng ngàn suất quà gồm tiền mặt, áo ấm, chăn bông, lương thực và nhu yếu phẩm đã được trao tận tay những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong hai năm 2025 và 2026, tổng giá trị các hoạt động hỗ trợ đạt hơn 1,5 tỷ đồng. Những điều bình dị ấy giúp tình đoàn kết quân dân càng thêm bền chặt, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Thượng tá Hồ Phú Vinh, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết, thời gian qua, hội viên Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức những chương trình hỗ trợ sinh kế, trao quà cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, động viên và chăm lo cho trẻ em được nhận đỡ đầu trong các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Mẹ đỡ đầu”. Các thành viên của hội chủ động gây quỹ để duy trì những hoạt động này, từ thiết kế, sản xuất, bán bao lì xì mỗi dịp Tết Nguyên đán đến tiết kiệm trong sinh hoạt hàng ngày. Những việc làm ấy tuy bình dị nhưng bền bỉ, thể hiện trách nhiệm, tấm lòng nhân hậu của người lính biên phòng.

VĂN THẮNG - NGUYỄN BẰNG