Người đàn ông mắc viêm tụy cấp nặng, mong được sẻ chia

Sau 2 tuần điều trị viêm tụy cấp, tình trạng của anh Đinh Vĩnh Thành (39 tuổi, ngụ phường Nhơn Trạch, TP Đồng Nai) vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Gia đình phải vay mượn khắp nơi để đóng tiền tạm ứng viện phí, đến nay đã đuối sức.

Bác sĩ Phạm Lê Bửu, Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, anh Thành nhập viện từ ngày 29-9 vì viêm tụy cấp thể hoại tử mức độ nặng, kèm viêm gan mạn tính, nhiễm trùng tiêu hóa.

Bệnh tình diễn tiến nguy kịch, anh phải điều trị hồi sức trước khi chuyển về Khoa Nội tổng hợp và khả năng cao anh phải điều trị kéo dài. Chi phí điều trị đến nay đã hơn 54 triệu đồng và có thể tăng thêm 40 triệu đồng trong những ngày tới.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân Đinh Vĩnh Thành. Ảnh: GIAO LINH

Anh Thành hiện không có việc làm ổn định. Đồng lương công nhân ít ỏi của vợ anh dành để trang trải cuộc sống gia đình và lo cho 2 con ăn học. Gia đình anh Thành rất mong nhận được sự sẻ chia của những nhà hảo tâm để vượt qua thời điểm khó khăn này.

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GIAO LINH