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Hoàn cảnh cần giúp đỡ

Bé gái 9 tuổi cần giúp đỡ để giành lại sự sống

SGGP

Cháu Hồ Thị Thanh Hằng (9 tuổi, học sinh lớp 4D2, Trường Tiểu học Nghi Lộc 2 - phân hiệu Nghi Vạn, xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) đang từng ngày chống chọi với bệnh tật.

Khoảng 7 tháng trước, thấy con da xanh, ăn uống kém, vợ chồng anh Hồ Trọng Vượng đưa Hằng đi khám. Sau khi phát hiện Hằng mắc căn bệnh thiếu máu tan máu tự miễn, vợ chồng anh Vượng thay nhau đưa con đi điều trị tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An, Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Trung ương và Bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện cháu Hằng được về nhà nhưng cần theo dõi sức khỏe 24/24 giờ.

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Cháu Hồ Thị Thanh Hằng được ba hỗ trợ di chuyển. Ảnh: QUỲNH LÂM

Anh Hồ Trọng Vượng làm nghề cơ khí tự do, vợ là công nhân, thu nhập cả gia đình chưa đến 10 triệu đồng/tháng.

Có thời điểm, chỉ trong 14 ngày điều trị, gia đình phải chi 63 triệu đồng. Do cháu Hằng có nhóm máu hiếm nên việc tìm máu tương thích gặp nhiều khó khăn. Để có tiền chữa bệnh cho con, gia đình đã phải cầm cố sổ đỏ, gần như không còn khả năng xoay xở.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bàn Cờ, TPHCM; ĐT: (028) 22111263. Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 3100231438, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM; hoặc 000170406008519, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Hội sở). Nội dung: HCCG: 26-47.

QUỲNH LÂM

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