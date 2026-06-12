Bộ Nội vụ chỉ đạo nóng giải pháp gỡ khó cho nhân lực cấp cơ sở

Chiều 12-6, theo thông tin từ Bộ Nội vụ, cơ quan này vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về giải pháp bổ sung nguồn nhân lực cho cấp cơ sở.

Theo nội dung công văn được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long ký, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương đôn đốc các xã, phường, đặc khu tập trung triển khai ngay các nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, các địa phương cần khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã và khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm; xác định cụ thể nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực theo từng vị trí việc làm để thực hiện tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Sài Gòn (TPHCM) hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính. Ảnh: NGÔ BÌNH

Bộ Nội vụ cũng đề nghị rút gọn tối đa về thời gian thực hiện quy trình tuyển dụng, tiếp nhận theo Nghị định số 170/2025/NĐ-CP Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Trường hợp xã, phường, đặc khu chưa có đủ điều kiện để tổ chức kỳ tuyển dụng riêng thì tổng hợp, báo cáo UBND cấp tỉnh tổ chức tuyển dụng theo thẩm quyền.

Trong công văn, Bộ Nội vụ cũng nêu rõ, các địa phương chủ động xây dựng phương án để thực hiện ký kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ đối với các công việc chuyên môn, nghiệp vụ hoặc hỗ trợ phục vụ mà nguồn nhân lực hiện có chưa đáp ứng được.

Địa phương được ký kết hợp đồng lao động để hỗ trợ công chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại các vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ ở cấp xã. Người ký kết hợp đồng thực hiện nhiệm vụ của công chức không tính trong biên chế được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Kinh phí thực hiện ký hợp đồng do ngân sách nhà nước bảo đảm, nằm ngoài quỹ lương và ngoài kinh phí khoán chi hành chính của các tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, các địa phương được huy động nguồn lực theo quy định của pháp luật để thực hiện ký kết hợp đồng. Các địa phương cũng chủ động triển khai các giải pháp phù hợp với đặc thù của địa phương mình để bổ sung nguồn nhân lực cho cấp xã. Thực hiện điều động, bố trí, phân công công tác đối với nguồn từ nơi khác, điều chuyển biên chế theo thẩm quyền.

ĐỖ TRUNG