Bộ Nội vụ đang nghiên cứu, xây dựng đề án “Kinh tế Bạc”

Chiều 18-6, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức buổi họp báo định kỳ nhằm cung cấp thông tin về kết quả công tác định kỳ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm từ nay tới cuối năm 2026.

Theo Bộ Nội vụ, vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm nhất hiện nay là lộ trình cải cách chính sách tiền lương. Trong quý 2, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định số 161/2026/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng mới. Đồng thời, Nghị định số 162/2026/NĐ-CP cũng đã được ban hành để kịp thời điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng, đảm bảo đời sống cho người về hưu và các đối tượng chính sách.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: GIA KHÁNH

Bên cạnh đó, công tác "đền ơn đáp nghĩa" tiếp tục được đẩy mạnh. Bộ Nội vụ đã trình cấp có thẩm quyền chi hơn 475 tỷ đồng để tặng quà cho trên 1,5 triệu người có công nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày thương binh - liệt sĩ. Cùng với đó, "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ" tại Quảng Trị và việc ứng dụng ADN để xác định danh tính hài cốt là những nỗ lực mang tính nhân văn sâu sắc.

Để chuẩn bị nguồn lực cho phát triển bền vững, Bộ Nội vụ đang hoàn thiện dự thảo Nghị định về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong hệ thống chính trị. Điểm mới đáng chú ý là nghiên cứu cơ chế liên thông giữa khu vực công và khu vực tư, cùng với Đề án Chiến lược quốc gia về nhân tài tập trung vào các lĩnh vực mũi nhọn.

Đối với cấp cơ sở, Bộ Nội vụ đang đề xuất các cơ chế nhằm hạn chế tình trạng chênh lệch khối lượng công việc và trình độ cán bộ giữa các xã, phường, đảm bảo tinh thần "nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở".

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà chủ trì buổi họp báo. Ảnh: GIA KHÁNH

Trong quý 2, một dấu mốc quan trọng là việc Bộ Nội vụ đã tham mưu trình Quốc hội ban hành Nghị quyết thành lập TP Đồng Nai và thẩm tra đề án thành lập TP Quảng Ninh. Việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng đang được sơ kết để tháo gỡ các vướng mắc về phân cấp, phân quyền.

Trong quý 3, Bộ Nội vụ sẽ triển khai một đề án mang tính đột phá là "Kinh tế Bạc". Đây là chiến lược nhằm chuyển đổi thách thức già hóa dân số thành động lực tăng trưởng, coi người cao tuổi là nguồn lực quý giá thay vì gánh nặng an sinh.

Song song đó, việc vận hành sàn giao dịch việc làm quốc gia và đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ, quản lý cán bộ sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm. Bộ Nội vụ tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thường trực cải cách hành chính, quyết liệt cắt giảm thủ tục phi địa giới hành chính để phục vụ người dân tốt hơn.

ĐỖ TRUNG