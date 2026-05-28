Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương có phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 10-6

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí, sử dụng, giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố.

Văn bản do Thứ trưởng Trương Hải Long ký, đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao, trên cơ sở các quy định tại Nghị định 185/2026/NĐ-CP, cần tập trung chỉ đạo xây dựng và ban hành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố (bao gồm phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố và giải quyết chính sách hỗ trợ theo quy định) trước ngày 10-6; đồng thời gửi Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp.

Một buổi làm việc tại khu phố Phú Cường 12, phường Thủ Dầu Một (TPHCM). Ảnh: TÂM TRANG

Bộ Nội vụ cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố định kỳ trước 17 giờ thứ sáu hàng tuần báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong đó tập trung về tiến độ triển khai thực hiện sắp xếp thôn, tổ dân phố: việc ban hành phương án tổng thể; việc xây dựng đề án, tổ chức lấy ý kiến nhân dân, thông qua HĐND cấp xã; dự kiến kết quả thực hiện sắp xếp; dự kiến số lượng giảm và số lượng còn lại sau sắp xếp...

Về tiến độ thực hiện và phương án bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với người người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương cần thông tin về số lượng tiếp nhận vào công chức, viên chức; số lượng thực hiện hợp đồng vị trí chuyên môn; số lượng bố trí về thôn, tổ dân phố; tình hình giải quyết chế độ, chính sách, kinh phí thực hiện…

Tiêu chuẩn của thôn, tổ dân phố Hiện nay, tiêu chuẩn của thôn, tổ dân phố được quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26-5-2026 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, ở TP Hà Nội và TPHCM, thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên. Ở vùng trung du và miền núi phía Bắc, thôn phải có từ 150 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 300 hộ trở lên. Ở vùng đồng bằng sông Hồng, thôn phải có từ 400 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Bắc Trung bộ, thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Ở vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên, thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên. Ở vùng Đông Nam bộ, thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên. Theo thống kê của Bộ Nội vụ tính đến năm 2025, cả nước có 89.574 thôn, tổ dân phố.

ĐỖ TRUNG