Bộ Y tế phản hồi đề xuất hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế trên 5 năm liên tục

Bộ Y tế sẽ phối hợp với các bộ, ngành đánh giá khả năng cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế để nghiên cứu, đề xuất chính sách phù hợp, trong đó có thể bổ sung quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế nhiều năm.

Thẻ BHYT góp phần hỗ trợ người dân giảm chi phí khám, chữa bệnh. Ảnh: NGỌC DUNG

Cử tri Tây Ninh kiến nghị Bộ Y tế nghiên cứu chính sách hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) liên tục trên 5 năm, như tăng mức hưởng, hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh hoặc giảm mức đóng. Theo cử tri, chính sách này sẽ khuyến khích người dân duy trì tham gia BHYT lâu dài, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Hồi đáp kiến nghị mới đây, Bộ Y tế cho biết Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định quyền lợi đối với người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên.

Theo đó, người tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên, có số tiền cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp tự đi khám, chữa bệnh không đúng quy định.

Nhiều nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng BHYT, cấp thẻ miễn phí. Ảnh minh họa.

Khi đáp ứng điều kiện trên, người bệnh không phải tiếp tục cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi được hưởng trong những lần khám, chữa bệnh đúng quy định còn lại của năm tài chính đó.

Bộ Y tế nêu ví dụ, người có mức hưởng BHYT 80% phải cùng chi trả 20% chi phí khám, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của BHYT. Nếu tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục trở lên và tổng số tiền cùng chi trả trong năm 2026 vượt 6 tháng lương cơ sở (tương đương 15,18 triệu đồng), người này sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí thuộc phạm vi được hưởng trong các lần khám, chữa bệnh đúng quy định tiếp theo của năm. Các chi phí ngoài phạm vi thanh toán của BHYT vẫn do người bệnh tự chi trả.

Theo Bộ Y tế, BHYT được thực hiện trên nguyên tắc chia sẻ rủi ro giữa những người tham gia. Vì vậy, việc xác định mức đóng, mức hưởng và chính sách hỗ trợ cần được xem xét đồng bộ, phù hợp với khả năng đóng góp của người dân, nguồn ngân sách nhà nước và khả năng cân đối của Quỹ BHYT.

Trong quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật về BHYT, Bộ Y tế sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và các bộ, ngành liên quan đánh giá tình hình thu, chi, khả năng cân đối quỹ để nghiên cứu, tham mưu giải pháp phù hợp. Các phương án có thể bao gồm điều chỉnh mức đóng, mức hưởng hoặc bổ sung quyền lợi cho người duy trì tham gia BHYT nhiều năm, trên cơ sở bảo đảm tính bền vững và an toàn của Quỹ BHYT.

Về thời gian tham gia BHYT liên tục, theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 22 Luật BHYT, trường hợp gián đoạn tham gia không quá 90 ngày vẫn được tính là thời gian tham gia liên tục để xác định quyền lợi sau 5 năm. Một số trường hợp đặc thù khác cũng được pháp luật quy định là thời gian tham gia BHYT liên tục.

Theo BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 9, cả nước có 98,64 triệu người tham gia BHYT, tăng 1,4 triệu người so với năm 2025. Lũy kế 9 tháng, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước tiếp nhận khoảng 148 triệu lượt khám, chữa bệnh BHYT, với số tiền đề nghị thanh toán 133.306 tỷ đồng.

NGỌC DUNG