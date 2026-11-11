Trải nghiệm các thiết bị Samsung tích hợp AI trong khách sạn của KiN Hotel Group

Công ty Điện tử Samsung Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Dịch vụ Khách sạn và Phong cách sống tích hợp KiN Hotel Group triển khai dự án “Sống thông minh cùng AI - Khi công nghệ biết quan tâm”.

Các thiết bị của Samsung tại KiN Hotel Group

Dự án này đưa hệ sinh thái thiết bị gia dụng và nghe nhìn tích hợp AI của Samsung vào không gian lưu trú tại thương hiệu khách sạn KiN Wander – thuộc KiN Hotel Group.

Diễn ra từ ngày 9-11 đến hết ngày 31-12-2026, khách lưu trú tại KiN Wander có thể trải nghiệm các thiết bị Samsung được kết nối thông qua SmartThings trong môi trường sinh hoạt thực tế. Người dùng được trực tiếp khám phá cách các thiết bị hỗ trợ hoạt động thường ngày, từ giải trí, giặt giũ đến quản lý thiết bị trong nhà.

Tại KiN Wander, sự hợp tác với Samsung đưa công nghệ vào những tiện nghi hằng ngày, giúp kỳ lưu trú thêm thuận tiện, khách dành nhiều thời gian hơn bên những người thân yêu. Qua đó, KiN Wander mang đến trải nghiệm như ở ngôi nhà thứ hai, nơi tiện nghi thông minh đi cùng cảm giác ấm áp, thân thuộc. Đây cũng là bước tiếp nối trong định hướng ứng dụng công nghệ vào vận hành khách sạn và nâng cao trải nghiệm lưu trú của KiN Hotel Group.

Thông qua các lựa chọn sử dụng được thiết lập phù hợp, dự án hướng đến việc giúp người dùng hiểu rõ hơn cách hệ sinh thái AI Home có thể hỗ trợ nhịp sống của mỗi gia đình. Dự án cũng mang đến góc nhìn trực quan về khả năng kết nối và tự động hóa của các thiết bị thông minh.

Tại các căn hộ trải nghiệm ở KiN Wander thuộc KiN Hotel Group, người dùng có thể khám phá cách các thiết bị Samsung như AI TV, loa Music Frame, Music Studio, tủ lạnh Bespoke AI Family Hub và máy giặt sấy Bespoke AI…, hỗ trợ nhiều nhu cầu khác nhau trong ngày.

Chẳng hạn, ngay khi người dùng về nhà, đèn trong phòng tự động bật sáng, máy lọc không khí đã được thiết lập… để chào đón mà không cần phải kích hoạt thủ công. Với thiết bị giặt sấy, người dùng cũng có thể quản lý chu trình giặt và theo dõi trạng thái hoạt động từ xa thông qua SmartThings, giúp họ chủ động sắp xếp việc nhà dễ dàng hơn.

Điểm khác biệt của mô hình nằm ở việc người dùng có thời gian trải nghiệm hệ sinh thái trong suốt quá trình lưu trú, thay vì chỉ tương tác với từng sản phẩm riêng lẻ. Qua đó, dự án giúp minh họa cách các thiết bị kết nối có thể phối hợp để hỗ trợ nhiều hoạt động trong cùng một không gian sống.

Để trải nghiệm không gian “Sống thông minh cùng AI – Khi công nghệ biết quan tâm”, người dùng có thể đặt phòng lưu trú tại KiN Wander Tân Phong – The Moonage (Số 23 (Lô III), Đường số 75, phường Tân Hưng, TPHCM). Có 2 cách đặt: qua website của KiN Hotel Group (kinhotel.com/vi), hoặc các nền tảng như Agoda, Traveloka, Booking.com, Trip.com, Expedia.

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