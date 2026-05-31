Bosch đưa các sản phẩm công nghệ thiết thực đến người dùng

Với nền tảng chất lượng chuẩn Đức cùng công nghệ tiên tiến, Bosch tiếp tục phát triển các giải pháp và giới thiệu với người dùng các sản phẩm công nghệ thuộc ba mảng công việc, gia đình và di chuyển tại sự kiện “Bosch Experience Day” vừa tổ chức ở TPHCM.

Sự kiện “Bosch Experience Day” thu hút đông bạn trẻ tham gia

Hướng đến nhóm người dùng chuyên nghiệp, Bosch ra mắt danh mục Bosch Professional mới trong năm 2026, đáp ứng nhu cầu của công trình và môi trường làm việc hiện đại. Danh mục này gồm cả dụng cụ dùng pin và dùng điện, đi kèm giải pháp lưu trữ L-BOXX Contractor, pin EXPERT 18V và bộ sạc EXAL18V-160, qua đó mở rộng hệ sinh thái để tăng hiệu năng, tính linh hoạt và an toàn khi làm việc.

Các sản phẩm mới kết hợp sức mạnh và độ bền, đồng thời tăng cường bảo vệ người dùng với loạt tính năng như động cơ không chổi than, thiết kế công thái học, KickBack Control, phanh thông minh, kiểm soát rung và công nghệ pin COOLPACK. Thông qua danh mục trưng bày tại sự kiện, Bosch tiếp tục đồng hành cùng người dùng chuyên nghiệp để làm việc hiệu quả hơn, an toàn hơn và chính xác hơn.

Bosch tiếp tục củng cố vị thế ở nhóm thiết bị điện gia dụng (Home Appliances) chất lượng cao trên toàn cầu. Điểm nhấn nổi bật là công nghệ máy rửa chén của Bosch với Zeolith Drying, sử dụng khoáng chất tự nhiên để tăng hiệu quả sấy khô, đồng thời tối ưu hiệu suất năng lượng. Trong định hướng mở rộng hệ sinh thái nhà thông minh, Bosch giới thiệu Bosch Smart Lock, ngành hàng mới hiện đã được phân phối chính thức tại Việt Nam.

Trong bối cảnh giao thông và thời tiết tại Việt Nam thường xuyên thay đổi, người lái xe cần những linh kiện vận hành ổn định để an tâm trên mọi cung đường. Bosch mang đến các giải pháp hậu mãi thiết yếu như gạt mưa khí động học, má phanh và hệ thống lọc tiên tiến. Các sản phẩm này góp phần cải thiện tầm nhìn, nâng hiệu quả phanh và tăng chất lượng không khí trong cabin, từ đó giúp người lái tự tin hơn khi di chuyển.

“Với Bosch, đổi mới không phải để chạy theo công nghệ. Điều chúng tôi theo đuổi là những giải pháp mang lại giá trị thiết thực cho cách mọi người sống, làm việc và di chuyển mỗi ngày”, ông Andre de Jong, Tổng Giám đốc Bosch Việt Nam, chia sẻ. “Khi công nghệ tiên tiến đi cùng lợi ích rõ ràng, người dùng các sản phẩm Bosch sẽ cảm nhận một trải nghiệm sống tốt hơn và chất lượng hơn”, ông Andre de Jong cho biết.

BÌNH LÂM