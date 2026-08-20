Ca sĩ Chi Dân thừa nhận khởi xướng sử dụng ma túy

Khai báo trước Hội đồng xét xử chiều 20-8, bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) thừa nhận hành vi rủ rê, góp tiền mua ketamine và "nước vui" cho các đồng phạm cùng sử dụng.

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Ngày 20-8, TAND TPHCM tiếp tục phiên xử sơ thẩm vụ án VN10, bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân), Nguyễn Trung Tín (anh trai Chi Dân), Lê Thị Triều, Hòa Thị Hồng, Thái Thị Huyền cùng các đồng phạm bị truy tố về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Tại tòa, bị cáo Triều, Huyền và Hồng đều khai Hiếu là người khởi xướng việc sử dụng ma túy. Bị cáo Nguyễn Trung Tín (anh trai Hiếu) khai được Hồng rủ dùng ma túy. Bị cáo Hiếu (ca sĩ Chi Dân) cũng thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và không khai gì thêm.

Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) tại phiên xét xử sơ thẩm của TAND TPHCM ngày 20-8. Ảnh: SONG MAI

Trước đó, quá trình mở rộng điều tra vụ án Võ Thị Kim Tuyến và đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy, Công an kiểm tra, phát hiện Lê Thị Triều dương tính với ma túy. Triều khai sử dụng ma túy chung với Hồng, Huyền, ca sĩ Chi Dân, Tín cùng một số đối tượng khác.

Vụ việc được cơ quan điều tra phát hiện từ ngày 7-11-2024. Công an TP.HCM chính thức ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ca sĩ Chi Dân vào ngày 14-11-2024.

NGUYỄN TÂN - SONG MAI - Ý LINH