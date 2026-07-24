Mỹ áp thuế 10-12,5% đối với hàng chục đối tác thương mại

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ công bố áp dụng thuế bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu từ 60 đối tác thương mại, với mức thuế 10-12,5%.

Ảnh chụp màn hình Thông báo tóm tắt Hành động theo Mục 301 của USTR

Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) cho biết theo quyết định dự kiến công bố vào 12 giờ ngày 24-7 (theo giờ Việt Nam), 54 nền kinh tế sẽ chịu mức thuế bổ sung 12,5%. Trong khi đó, 6 đối tác gồm Liên minh châu Âu (EU), Canada, Mexico, Indonesia, Pakistan và Ecuador có mức thuế thấp hơn là 10%.

Theo USTR, các mức thuế mới được ban hành sau cuộc điều tra khởi động từ tháng 3-2026 theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 về cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ.

Động thái trên cũng nhằm thay thế mức thuế toàn cầu 10% được áp dụng theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại, vốn hết hiệu lực từ ngày 24-7 sau thời hạn tối đa 150 ngày. Trước đó, Tòa án Tối cao Mỹ đã bác bỏ cơ sở pháp lý của một số mức thuế được áp dụng theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA), chính quyền Mỹ sau đó chuyển sang sử dụng cơ chế của Mục 301 để duy trì chính sách thuế quan.

Các mức thuế mới sẽ áp dụng đối với khoảng 99% kim ngạch nhập khẩu của Mỹ, song một số mặt hàng như dầu khí, phân bón, nhiều sản phẩm nông nghiệp, thép, nhôm, ô tô và hàng hóa thuộc Hiệp định Mỹ - Mexico - Canada (USMCA) được miễn áp dụng.

VIỆT LÊ