Thành lập năm 2006, Công ty TNHH Liên doanh Dịch vụ container quốc tế cảng Sài Gòn – SSA (SSIT) là cảng nước sâu hiện đại tọa lạc tại vị trí chiến lược thuộc hạ lưu Cái Mép – Thị Vải, thành phố Hồ Chí Minh. Liên doanh giữa SSA Marine (Hoa Kỳ), Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) và cảng Sài Gòn, cảng SSIT kết hợp hiệu quả kinh nghiệm quản lý quốc tế với nền tảng logistics trong nước, cung cấp dịch vụ cảng biển chuyên nghiệp và tin cậy.

Với định hướng trở thành cảng container tầm cỡ khu vực, cảng SSIT được đầu tư đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác các tàu container thế hệ mới, có trọng tải lên đến 250.000DWT. Hệ thống hạ tầng – kỹ thuật của cảng được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm 60ha diện tích bãi, 655 mét cầu cảng chính, 435 mét cầu cảng chuyên dụng cho sà lan, cùng hệ thống cẩu bờ STS hiện đại bậc nhất Việt Nam. Song hành với đó là đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm, luôn sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu khai thác ngày càng cao của các hãng tàu toàn cầu.

Là một mắt xích quan trọng trong chuỗi giai đoạn phát triển chung của cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, cảng SSIT góp phần tạo nên thành tựu cột mốc khi khu vực này được xếp thứ 7/405 cảng toàn cầu theo Chỉ số hiệu suất cảng container thế giới (CPPI) 2024. Lấy “An toàn – Dịch vụ xuất sắc – Chính trực & Toàn vẹn – Tinh thần đồng đội” làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động, cảng SSIT cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng hành cùng các hãng tàu và khách hàng, đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của logistics và kinh tế biển Việt Nam.

Công ty TNHH Liên doanh Dịch vụ Container Quốc tế Cảng Sài Gòn - SSA (SSIT)

Khu phố Phước Lộc, Phường Tân Phước, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tel: +84 (0) 254 393 8888 Website: https://ssit.com.vn

.