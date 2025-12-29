Cảng SSIT đạt mức tăng trưởng kỷ lục

Năm 2025, Cảng SSIT ghi dấu tăng trưởng kỷ lục khi sản lượng thông qua đạt gần 990.000 TEU, tăng 45%, nhờ mở rộng hợp tác với nhiều hãng tàu lớn và các tuyến dịch vụ quốc tế.

Hiện nay, Cảng SSIT đang khai thác 6 tuyến dịch vụ mỗi tuần

Ngày 29-12, đại diện Cảng SSIT (xã Tân Phước, TPHCM) cho biết, năm 2025, cảng ghi dấu bước tiến quan trọng khi sản lượng hàng hóa thông qua đạt gần 990.000 TEU, tăng khoảng 45% so với năm 2024.

Đáng chú ý, năm 2025 chứng kiến sự hợp tác sâu rộng giữa SSIT và nhiều hãng tàu lớn trên thế giới như MSC, ZIM, ONE, HMM, Yang Ming, Cosco, OOCL, CMA… Thông qua các tuyến dịch vụ trực tiếp kết nối Việt Nam – Mỹ, châu Âu và nội Á, SSIT ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng vượt bậc, tạo động lực quan trọng cho sự bứt phá của cảng.

Tàu MSC BREMERHAVEN cập cảng SSIT ngày 23-12, chuyến tàu đầu tiên của tuyến dịch vụ nội Á mới mang tên “Sambar”, do Hãng tàu MSC vận hành

Hiện nay, Cảng SSIT đang khai thác 6 tuyến dịch vụ mỗi tuần, gồm 3 tuyến đi Mỹ, 1 tuyến đi châu Âu và 2 tuyến nội Á. Gần đây nhất, ngày 23-12, cảng đón chuyến tàu đầu tiên của tuyến dịch vụ nội Á mới mang tên Sambar, do Hãng tàu MSC – hãng vận tải container lớn nhất thế giới – triển khai vận hành.

Tuyến dịch vụ Sambar của MSC là tuyến vận tải mới kết nối Trung Quốc với Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc và Malaysia, hướng tới nâng cao hiệu quả logistics trong khu vực châu Á. Tuyến này mang đến giải pháp vận chuyển nhanh, linh hoạt hơn giữa các trung tâm logistics trọng điểm của Đông Á và Đông Nam Á.

Bốc container lên tàu tại cảng SSIT

Ông Phan Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc Cảng SSIT, cho biết thành quả đạt được trong thời gian qua là kết quả của sự tin tưởng và đồng hành từ khách hàng, đặc biệt là các hãng tàu – những đơn vị đã đưa các tuyến dịch vụ trọng điểm và tàu trọng tải lớn cập cảng đều đặn hằng tuần.

Theo ông Phan Hoàng Vũ, những đóng góp này không chỉ tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của Cảng SSIT mà còn góp phần quan trọng vào hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam. Ông Vũ nhấn mạnh: “Thành công hôm nay là nền tảng để SSIT tiếp tục đổi mới, hướng tới mục tiêu trở thành một trong những cảng nước sâu hiện đại, hiệu quả hàng đầu cả nước”.

THÀNH HUY