Cảng SSIT cán mốc 1 triệu TEU hàng hóa thông qua

Ngày 14-7, Cảng Quốc tế SP-SSA (SSIT), tại phường Tân Phước, TPHCM, cho biết sản lượng hàng hóa thông qua cảng từ đầu năm 2026 đến nay đã đạt 1 triệu TEU.

Tàu MSC La Spezia thuộc tuyến dịch vụ Sentosa cập cảng SSIT làm hàng. Ảnh: THÀNH HUY

Hiện SSIT đang khai thác 6 tuyến dịch vụ quốc tế, gồm 4 tuyến trực tiếp đi Hoa Kỳ, 1 tuyến đi châu Âu và 1 tuyến đi châu Phi, kết nối hàng hóa Việt Nam với các thị trường xuất khẩu trọng điểm.

Ngày 12-7, cảng tiếp nhận tàu MSC La Spezia thuộc tuyến dịch vụ Sentosa, với sản lượng xếp dỡ khoảng 7.700 TEU. Sự kiện này góp phần đưa tổng sản lượng hàng hóa thông qua SSIT từ đầu năm vượt mốc 1 triệu TEU.

Theo số liệu 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt khoảng 549,7 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước. Đà tăng trưởng này tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động khai thác cảng biển và dịch vụ logistics.

Để đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng, SSIT đang đầu tư thêm 2 cẩu bờ STS thế hệ mới. Cảng cũng đã được cấp phép tiếp nhận tàu container có tải trọng đến 250.000 DWT, sẵn sàng khai thác các thế hệ tàu container lớn nhất thế giới.

Cảng SSIT đạt mức sản lượng 1 TEU hàng hóa thông qua từ đầu năm đến nay. Ảnh: THÀNH HUY

Ông Phan Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc SSIT, cho biết cột mốc 1 triệu TEU là kết quả từ sự đồng hành của khách hàng, các hãng tàu, đối tác cùng nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động. SSIT sẽ tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực khai thác và chất lượng dịch vụ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, tăng cường kết nối hàng hóa Việt Nam với chuỗi cung ứng toàn cầu.

THÀNH HUY