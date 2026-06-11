Đà Nẵng phê duyệt 3 dự án hạ tầng Khu thương mại tự do hơn 15.000 tỷ đồng

Ngày 11-6, UBND TP Đà Nẵng ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho hai dự án hạ tầng khu chức năng quy mô lớn tại vị trí số 3 và vị trí số 4 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Trên cơ sở các quyết định của UBND TP Đà Nẵng, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng sẽ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án

Theo các quyết định, hai dự án này có tổng vốn đầu tư vượt mức 13.400 tỷ đồng, tập trung vào xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang được chấp thuận làm nhà đầu tư dự án tại vị trí số 3 (phường Hải Vân), quy mô 500ha, tổng vốn hơn 8.119 tỷ đồng.

Dự án chia 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (180ha) hoàn thành hạ tầng vào quý 2-2029; giai đoạn 2 (320ha) triển khai từ năm 2029, hoàn tất vào quý 1-2032 với hạ tầng kỹ thuật và nhà lưu trú công nhân.

Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ sẽ triển khai dự án Khu công nghiệp FTZ Phú Mỹ 3 Đà Nẵng tại vị trí số 4 (xã Bà Nà) trên diện tích 335ha, vốn đầu tư 5.338 tỷ đồng. Dự án này định hướng phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ hỗ trợ như: kho bãi và lưu giữ hàng hóa (bao gồm cả kho ngoại quan), truyền tải và phân phối điện, khai thác nước và xử lý nước thải, cùng các dịch vụ vận tải, bốc xếp hàng hóa.

Cả hai dự án có thời hạn hoạt động không quá 70 năm, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư hoàn thành xây dựng cơ bản và đưa công trình vào vận hành trong vòng 5 năm kể từ ngày được bàn giao đất.

Các dự án sẽ được miễn toàn bộ tiền thuê đất, thuê đất có mặt nước trong suốt thời hạn thuê (trừ đất thương mại, dịch vụ), tạo lợi thế thu hút nhà đầu tư chiến lược đến Đà Nẵng. Đổi lại, nhà đầu tư phải cam kết đúng tiến độ, bảo đảm năng lực tài chính và đầu tư hạ tầng kỹ thuật thông minh, có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu đồng bộ với hệ thống quản lý của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng.

Trước đó, ngày 4-6, TP Đà Nẵng phê duyệt dự án tại vị trí số 2 do Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng thực hiện, quy mô 75ha, tổng vốn hơn 1.568 tỷ đồng. Dự án định hướng xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phục vụ logistics, kho bãi, nhà xưởng xây sẵn, dịch vụ hỗ trợ thương mại quốc tế và các hoạt động phù hợp chức năng Khu thương mại tự do.

Như vậy, tính đến nay, 3 dự án hạ tầng khu chức năng đầu tiên đã định hình với tổng quy mô khoảng 910ha và tổng vốn đầu tư hơn 15.025 tỷ.

Việc liên tiếp phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án lớn cho thấy bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị quy hoạch sang triển khai thực chất các khu chức năng động lực của Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

Dự kiến, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án sẽ được trao tại Chuỗi sự kiện Kết nối Đầu tư 2026 lần thứ 4 diễn ra ngày 13-6, vào dịp kỷ niệm 1 năm ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1142/QĐ-TTg thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng.

XUÂN QUỲNH