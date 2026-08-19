Ra mắt Chi hội Bệnh viện tư nhân TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam

Ngày 19-8, Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ nhất và Lễ ra mắt Ban Chấp hành Chi hội Bệnh viện tư nhân TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam nhiệm kỳ 2026 – 2029.

GS-Viện sĩ Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam trao quyết định cho bà Trần Thị Lâm làm Chủ tịch Chi hội Bệnh viện Tư nhân TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam.

Sự kiện đánh dấu bước kiện toàn bộ máy tổ chức, hướng tới mục tiêu tăng cường sức mạnh liên kết và nâng cao vị thế y tế tư nhân trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại hội nghị, GS-Viện sĩ Nguyễn Văn Đệ, Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam cho biết, y tế tư nhân ngày càng đóng vai trò nòng cốt trong việc mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tiên phong đầu tư công nghệ hiện đại và triển khai kỹ thuật chuyên sâu. Việc thành lập Chi hội phía Nam sẽ quy tụ tối đa nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị và tạo tiền đề hợp tác chuyên môn sâu rộng giữa các bệnh viện thành viên.

Đánh giá về sự kiện, TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng, sự thành lập Chi hội bệnh viện tư nhân tại TPHCM và các tỉnh thành phía Nam có ý nghĩa thiết thực. Hệ thống y tế tư nhân không thể tách rời với y tế công và y tế Việt Nam.

TS-BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị

Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh đề nghị Chi hội tập trung kết nối mạng lưới thành viên, đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng chuyển đổi số, đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế công lập nhằm đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố Quyết định thành lập và ra mắt Ban Chấp hành Chi hội Bệnh viện tư nhân TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam (nhiệm kỳ 2026 – 2029). Bà Trần Thị Lâm, Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm; Trưởng ban Ủy ban Chiến lược Khu Y tế Kỹ thuật cao TPHCM; Chủ tịch Danh dự Hội Khoa học Sức khỏe TPHCM là Chủ tịch Chi hội.

9 Phó Chủ tịch Chi hội gồm: PGS-TS-BS Nguyễn Thanh Hiệp, Hiệu trưởng Trường Y và Khoa học Sức khỏe (Trường Đại học Công nghệ TPHCM); PGS-TS Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Khoa học Sức khỏe TPHCM; TS-BS Đào Cảnh Tuất, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện Tư nhân Việt Nam, Chủ tịch Bệnh viện Vạn Phúc City; ông Phạm Thế Đồng, Chủ tịch HĐQT Bệnh viện Sài Gòn - ITO; TS-BS Trương Vĩnh Long, Phó Ban Ủy ban Chiến lược Khu Y tế Kỹ thuật cao TPHCM; ThS-BS Trần Quốc Thành, Giám đốc điều hành Bệnh viện Gia An 115 và Bệnh viện Quốc tế City, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khoa học Sức khỏe TPHCM; TS-BS Trần Chí Cường, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ, Chủ tịch Hội Can thiệp Thần kinh TPHCM; TS Nguyễn Chí Tân, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Phòng khám đa khoa Thuận Kiều; ThS-BS-CK2 Nguyễn Trương Khương, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn.

Các Phó Chủ tịch Chi hội Bệnh viện tư nhân TPHCM và các tỉnh, thành phía Nam

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Trần Thị Lâm cam kết, Ban chấp hành sẽ lấy "đoàn kết - đổi mới - phụng sự" làm nền tảng hành động, xây dựng chi hội thành tổ chức hoạt động hiệu quả, tạo ra giá trị cho người bệnh và cộng đồng. Chi hội không chỉ kết nối các bệnh viện mà còn kết nối trách nhiệm, trí tuệ và khát vọng cống hiến để hệ thống y tế tư nhân chủ động hội nhập và phát triển bền vững..

THÀNH AN