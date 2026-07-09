Phát triển mạng lưới khám chữa bệnh theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả

Chiều 9-7, tại Ninh Bình, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tới dự lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình và thăm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa đi vào hoạt động ngày 26-6.

Tại buổi lễ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc khai trương hoạt động 2 bệnh viện: Việt Đức và Bạch Mai tại Ninh Bình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành Y tế, tỉnh Ninh Bình và các địa phương trong khu vực; đồng thời, thể hiện quyết tâm cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế trong việc không ngừng tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Dịp này, Thủ tướng biểu dương Bộ Y tế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Ninh Bình, các bộ, ngành, các đơn vị tư vấn, thi công, giám sát đã nỗ lực, trách nhiệm, quyết tâm cao, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, chuyên môn, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết để các bệnh viện chính thức đi vào hoạt động sau nhiều năm chậm tiến độ, góp phần quan trọng nâng cao năng lực khám, chữa bệnh, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại, chất lượng cao ngay tại tuyến cơ sở.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các đại biểu tới dự lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: VIẾT CHUNG

Việc Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động là bước đi cụ thể trong quá trình cơ cấu lại mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại, phân tầng hợp lý, giảm áp lực cho các cơ sở tại Hà Nội. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao nhanh hơn, chi phí hợp lý hơn và chất lượng điều trị tốt hơn theo đúng chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta: Mọi thành quả phát triển phải hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thời gian tới, để Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình hoạt động hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Y tế quán triệt và triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 72 ngày 9-9-2025 của Bộ Chính trị; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách để phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại, đồng bộ và hiệu quả; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới quản trị bệnh viện, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở y tế nói chung, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình nói riêng phát huy tính chủ động, sáng tạo và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu bấm nút khai trương lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế trong quy hoạch phát triển hạ tầng y tế, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

"Mục tiêu của chúng ta không chỉ là xây dựng những bệnh viện hiện đại, mà còn là hình thành một hệ sinh thái y tế phát triển đồng bộ, trong đó mỗi cơ sở y tế đều có điều kiện bảo đảm chất lượng, phát huy thế mạnh, phục vụ tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân", Thủ tướng nêu rõ. Đồng thời cho biết, trong đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, Chính phủ tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực thích đáng cho ngành Y tế và các địa phương để tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ, nhất là đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tặng Bệnh viện Việt Đức bức ảnh Bác Hồ về thăm Bệnh viện năm 1956. Ảnh: VIẾT CHUNG

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình cần tiếp tục rà soát, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cần thiết, chú trọng chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn người bệnh và nâng cao y đức. Xây dựng mô hình quản lý thống nhất, quản trị hiện đại; lấy đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, lấy chất lượng chuyên môn và sự hài lòng của người bệnh làm mục tiêu, lấy quản trị tiên tiến làm nền tảng cho phát triển bền vững. Đẩy mạnh đào tạo, chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới, trở thành hạt nhân kết nối y tế Trung ương với địa phương, đặc biệt chú trọng phát triển nguồn nhân lực, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng thăm hỏi bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình được đầu tư với quy mô 1.000 giường bệnh. Giai đoạn đầu, cơ sở tại Ninh Bình đưa vào hoạt động 300 giường bệnh, 12 phòng mổ, với hơn 400 y, bác sĩ được điều động về làm việc; tập trung triển khai các nhóm chuyên khoa đang quá tải tại cơ sở Hà Nội gồm: chấn thương, chấn thương sọ não, chấn thương cột sống, phục hồi chức năng và phẫu thuật tiêu hóa. Đến cuối năm 2027, bệnh viện sẽ hoàn thiện quy mô 1.000 giường, nếu nhu cầu khám, chữa bệnh tăng nhanh, bệnh viện sẽ mở rộng công suất sớm hơn kế hoạch.

KHÁNH NGUYỄN- MINH TRẦN