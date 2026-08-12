Phường Tân Phước xét duyệt nguồn tuyển quân năm 2027

Qua rà soát, toàn phường có 1.226 thanh niên thuộc diện xét duyệt đợt này. Trong đó, 142 trường hợp được tạm hoãn nhập ngũ, 29 trường hợp không tuyển chọn và chưa xét tuyển; 1.045 thanh niên đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe. Dự kiến có 955 thanh niên sẽ được gọi sơ tuyển sức khỏe.
Trước đó, phường Tân Phước đã tổ chức cho 223 công dân tuổi 17 đăng ký nghĩa vụ quân sự và 1.226 thanh niên trong độ tuổi 18-27 đăng ký bổ sung, đạt 100%.
Tại hội nghị triển khai, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường yêu cầu các ban ngành nắm chắc nguồn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên và gia đình chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, đồng thời thực hiện tốt các bước sơ tuyển, khám sức khỏe theo quy định.