Phường Tân Phước xét duyệt nguồn tuyển quân năm 2027

Sáng 12-8, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Tân Phước (TPHCM) tổ chức hội nghị xét duyệt nguồn thanh niên chuẩn bị tuyển chọn, gọi nhập ngũ Nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân năm 2027.

Qua rà soát, toàn phường có 1.226 thanh niên thuộc diện xét duyệt đợt này. Trong đó, 142 trường hợp được tạm hoãn nhập ngũ, 29 trường hợp không tuyển chọn và chưa xét tuyển; 1.045 thanh niên đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe. Dự kiến có 955 thanh niên sẽ được gọi sơ tuyển sức khỏe.

Trước đó, phường Tân Phước đã tổ chức cho 223 công dân tuổi 17 đăng ký nghĩa vụ quân sự và 1.226 thanh niên trong độ tuổi 18-27 đăng ký bổ sung, đạt 100%.

Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Tân Phước kiểm tra danh sách xét duyệt công dân đủ điều kiện tham gia NVQS năm 2027

Tại hội nghị triển khai, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường yêu cầu các ban ngành nắm chắc nguồn, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên và gia đình chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, đồng thời thực hiện tốt các bước sơ tuyển, khám sức khỏe theo quy định.

TRÚC GIANG