Lâm Đồng chi hơn 220 tỷ đồng thu hút, đãi ngộ nhân lực y tế trong 5 năm

Ngày 14-10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt đề án thu hút, đãi ngộ và đào tạo phát triển nguồn nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2026-2030, với kinh phí hơn 220 tỷ đồng.

Tỉnh Lâm Đồng phấn đấu trong giai đoạn 5 năm thu hút 310 chỉ tiêu, gồm: 272 bác sĩ y khoa (bao gồm bác sĩ đa khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ y học dự phòng, bác sĩ Răng hàm mặt), 6 Tiến sĩ y khoa, chuyên khoa II, 32 Thạc sĩ y khoa, chuyên khoa I, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên sâu phù hợp với lĩnh vực công tác của vị trí việc làm cần thu hút.

Bác sĩ thăm khám sức khỏe cho người dân tại khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Lâm Đồng

Trong khi đó, thu hút đào tạo đối với 647 công chức, viên chức, gồm: 76 bác sĩ liên thông cho viên chức, 84 bác sĩ chuyên khoa II và tương đương, 487 bác sĩ chuyên khoa I hoặc chuyên khoa sâu phù hợp với lĩnh vực công tác của vị trí việc làm cần đào tạo.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách thu hút đãi ngộ nguồn nhân lực y tế tại Lâm Đồng là 220,6 tỷ đồng, trong đó chính sách thu hút là 115,5 tỷ đồng, công tác đào tạo là 54,3 tỷ đồng và chính sách đãi ngộ hơn 50 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, chính sách giai đoạn 2026-2030 tập trung vào thu hút bác sĩ, đãi ngộ để giữ chân, đồng thời tăng cường đào tạo nâng cao trình độ để phát triển dịch vụ y tế chất lượng, chuyên sâu.

Năm 2026, Lâm Đồng có 7,7 bác sĩ, 2 dược sĩ đại học và 9,8 điều dưỡng/10.000 dân. Dự kiến đến năm 2030 sẽ có 11 bác sĩ/10.000 dân. Đến năm 2027, có ít nhất từ 4-5 bác sĩ/1 trạm y tế cấp xã.

ĐOÀN KIÊN