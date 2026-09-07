Đà Nẵng cảnh báo 7 nhóm vi phạm dễ bị phạt trong đăng ký doanh nghiệp

Sở Tài chính TP Đà Nẵng vừa có văn bản thông báo quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, theo Nghị định số 288/2026/NĐ-CP ngày 21-7-2026 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2021/NĐ-CP.

Sở Tài chính TP Đà Nẵng cảnh báo về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Ngày 7-9, Sở Tài chính TP Đà Nẵng có văn bản gửi UBND các xã, phường, đặc khu, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng, đề nghị phối hợp tuyên truyền quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, theo Nghị định 288/2026 ngày 21-7-2026 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2021.

Động thái này nằm trong lộ trình thực hiện Quyết định số 948/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động quốc gia trao đổi thông tin vì mục đích thuế, và Công văn số 13639/BTC-PC của Bộ Tài chính hướng dẫn triển khai nghị định nói trên.

Sở Tài chính TP Đà Nẵng khuyến cáo doanh nghiệp trên địa bàn chủ động rà soát lại việc kê khai, cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Theo đó, các hành vi vi phạm được hệ thống hóa thành 7 nhóm chính. Trong đó, kê khai sai, chậm cập nhật, giấu thông tin chủ sở hữu hưởng lợi là những lỗi phổ biến nhất. Doanh nghiệp có thể bị phạt nếu kê khai không trung thực trong hồ sơ thành lập, thay đổi nội dung đăng ký hoặc giải thể; không đăng ký thay đổi thông tin đúng thời hạn; không công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia hoặc công bố trễ hạn; không kê khai thông tin chủ sở hữu hưởng lợi (CSHHL) khi thành lập doanh nghiệp.

Đây là điểm được nhấn mạnh nhiều nhất trong đợt sửa đổi lần này, khi hàng loạt hành vi liên quan đến CSHHL - vốn trước đây ít bị nhắc đến - nay được quy định cụ thể và tách riêng để xử phạt.

Chậm trễ hoặc bưng bít thông tin khi cơ quan chức năng yêu cầu cũng là nhóm lỗi đáng chú ý. Doanh nghiệp không báo cáo, cung cấp thông tin đầy đủ, đúng hạn hoặc không trung thực khi được yêu cầu - kể cả thông tin về CSHHL - đều có thể bị xử phạt. Việc không tạm ngừng hoặc chấm dứt kinh doanh ngành nghề có điều kiện theo yêu cầu của cơ quan quản lý cũng nằm trong diện này.

Sở Tài chính TP Đà Nẵng vừa có văn bản chỉ rõ 7 nhóm vi phạm dễ bị xử phạt trong đăng ký doanh nghiệp. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Buông lỏng quản trị nội bộ doanh nghiệp là nhóm vi phạm thứ ba, gồm các lỗi như không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho thành viên, không lập sổ đăng ký thành viên hoặc cổ đông, không gắn tên doanh nghiệp tại trụ sở, không lưu giữ tài liệu theo quy định. Đáng chú ý, doanh nghiệp ngừng hoạt động một năm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế cũng bị xem là hành vi vi phạm.

Riêng với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quy định mới cũng bổ sung chế tài đối với việc không tổ chức đại hội thành viên thường niên đúng hạn, không lập hoặc lưu trữ đầy đủ sổ đăng ký thành viên, không cung cấp thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh, tài chính theo yêu cầu.

Mức xử phạt cụ thể cho từng hành vi được áp dụng theo Nghị định số 122/2021/NĐ-CP và Nghị định số 288/2026/NĐ-CP.

Sở Tài chính TP Đà Nẵng khuyến cáo doanh nghiệp trên địa bàn chủ động rà soát lại việc kê khai, cập nhật thông tin đăng ký kinh doanh, đặc biệt là thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi, để tránh bị xử phạt. Trường hợp có vướng mắc, doanh nghiệp có thể liên hệ Phòng Doanh nghiệp và Đăng ký kinh doanh, Sở Tài chính TP Đà Nẵng qua số điện thoại 02363.821.755.

NGUYÊN KHÔI - XUÂN QUỲNH