Đà Nẵng: Quy hoạch Hòa Tiến thành đô thị loại III

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định số 3987/QĐ-UBND phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Hòa Tiến đến năm 2050, tỷ lệ 1/5.000.

Theo đó, phạm vi nghiên cứu quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính xã Hòa Tiến với tổng diện tích tự nhiên 6.590ha (65,9km²).

Theo định hướng, Hòa Tiến phấn đấu trở thành đô thị loại III vào năm 2050, phát triển theo mô hình “một lõi trung tâm - các không gian phát triển đa chức năng”, với hai phân vùng chính như đô thị - dịch vụ phía Đông và sinh thái - nông nghiệp - dự trữ phía Tây.

Hồ chứa Đồng Nghệ, sông Cẩm Lệ, sông Yên phục vụ phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Khu vực phía Đông tập trung các trung tâm hành chính, thương mại - dịch vụ, khu đô thị mới, khu tái định cư và nhà ở xã hội, góp phần hỗ trợ giãn dân từ khu vực lõi đô thị trung tâm. Phía Tây ưu tiên bảo tồn tự nhiên, phát triển nông nghiệp chất lượng cao gắn với du lịch trải nghiệm.

Với lợi thế liền kề cao tốc Bắc - Nam (CT.01), các tuyến đường vành đai và hướng tâm, Hòa Tiến được định hướng trở thành đầu mối dịch vụ logistics, kho vận và trung chuyển hàng hóa kết nối liên vùng.

Cảnh quan quanh hồ Đồng Nghệ, sông Cẩm Lệ, sông Yên được ưu tiên bảo vệ, phục vụ phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Quy hoạch cũng đặt yêu cầu phát triển không gian ngầm tại khu trung tâm xã và các khu đô thị mới.

Phía Tây đô thị Hòa Tiến ưu tiên bảo tồn tự nhiên, phát triển nông nghiệp chất lượng cao gắn với du lịch trải nghiệm. Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Dự báo đến năm 2050, đô thị Hòa Tiến có khoảng 79.393 người, trong đó lực lượng lao động chiếm 60-65%, tương đương 48.000-52.000 người. Một số chỉ tiêu chính gồm đất dân dụng bình quân tối thiểu 50m²/người, đất đơn vị ở bình quân tối thiểu 28m²/người và tỷ lệ đất giao thông tính đến đường phân khu vực tối thiểu 18%.

Để thích ứng với biến đổi khí hậu, cao độ nền xây dựng tại các khu dân cư tập trung và trung tâm đô thị được tính toán theo chu kỳ mực nước ngập lụt 50 năm. Hệ thống thoát nước phải bảo đảm thu gom 100% nước mưa đối với đường nội thị và thu gom, xử lý từ 80% nước thải sinh hoạt trở lên. Hành lang thoát lũ ven sông Yên, sông Cẩm Lệ được bảo vệ nghiêm ngặt.

UBND xã Hòa Tiến được giao tổ chức lập quy hoạch, phối hợp các sở, ngành liên quan trình duyệt đồ án theo quy định; Sở Xây dựng hướng dẫn chuyên môn trong quá trình thực hiện. Thời hạn hoàn thành đồ án là 6 tháng kể từ khi lựa chọn được đơn vị tư vấn lập quy hoạch.

NGUYÊN KHÔI