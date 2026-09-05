TP Đà Nẵng tổ chức truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ

Ngày 5-9, tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Nam, phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng), tổ chức lễ truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trên địa bàn trong thời gian qua.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, phường Điện Bàn Đông đã tiếp nhận thông tin của người dân về dấu tích mộ liệt sĩ. Ban Chỉ huy Quân sự phường phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo 515 phường tiếp cận, đối chiếu và xác minh thực địa.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Nam

Từ ngày 26 đến 31-8, Ban Chỉ đạo 515 phường phối hợp Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng khai quật 5 địa điểm tại 4 khối phố.

Qua đó, lực lượng chức năng cất bốc được 4 hài cốt liệt sĩ tại các tổ dân phố Thanh Tín, Hà My và Tân Khai. Đồng thời, lực lượng chức năng lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ.

4 hài cốt liệt sĩ được quy tập từ nguồn tin người dân cung cấp

Tại lễ truy điệu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ và tri ân công lao của các anh hùng liệt sĩ.

Sau lễ truy điệu, các đại biểu và lực lượng chức năng thực hiện nghi lễ an táng 4 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Điện Nam.

Đến nay, phường Điện Bàn Đông đã hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm đối với hơn 200 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 3 nghĩa trang trên địa bàn, gồm Nghĩa trang liệt sĩ Điện Ngọc, Nghĩa trang liệt sĩ Điện Dương và Nghĩa trang liệt sĩ Điện Nam.

NGUYỄN CƯỜNG