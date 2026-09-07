Đà Nẵng: Cắt giảm hồ sơ giấy, tiết kiệm hơn 71% chi phí

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thành phần hồ sơ dựa trên dữ liệu đối với 2 thủ tục hành chính đặc thù thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. Việc tái cấu trúc quy trình theo hướng khai thác dữ liệu số giúp giảm hồ sơ giấy, hạn chế việc đi lại, chờ đợi của người dân, doanh nghiệp và dự kiến tiết kiệm hơn 367,6 triệu đồng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính.

Khai thác dữ liệu liên thông sẽ giúp người dân, doanh nghiệp giảm đáng kể thời gian khi làm thủ tục hành chính ở khu vực Sở Xây dựng TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Khai thác dữ liệu, loại bỏ hồ sơ giấy

Theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Quang Bửu ký, 2 thủ tục được đơn giản hóa gồm: cấp Giấy phép cho phương tiện vận tải vào đường cấm, dừng, đỗ xe tại khu vực cấm; cấp Giấy phép cho phương tiện vận tải phục vụ giải quyết sự cố. Hai thủ tục áp dụng đối với tổ chức, công dân và không thu phí, lệ phí.

Theo đó, người dân và doanh nghiệp không phải nộp hoặc xuất trình để đối chiếu các giấy tờ tùy thân, giấy tờ phương tiện bằng bản giấy như trước. Hệ thống dịch vụ công sẽ tự động khai thác, chia sẻ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

Phương tiện vận tải lưu thông trên đường ở Thành phố Đà Nẵng

Thông tin cá nhân của chủ phương tiện được trích xuất từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Thông tin đăng ký xe và sổ kiểm định kỹ thuật được kết nối từ Cơ sở dữ liệu đăng ký phương tiện của Bộ Công an và Cơ sở dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông của Bộ Xây dựng. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và hợp đồng thuê xe được khai thác từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Bộ Tài chính.

Người nộp hồ sơ thực hiện thủ tục trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia bằng tài khoản định danh điện tử VNeID. Sau khi lựa chọn thủ tục, hệ thống tự động điền các thông tin đã được xác thực vào biểu mẫu điện tử (cơ quan thực hiện là Sở Xây dựng TP Đà Nẵng).

Người dân có thể thực hiện nguyên tắc “một lần khai báo”, tái sử dụng dữ liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã có hoặc tài liệu trong kho quản lý dữ liệu cá nhân. Quá trình xử lý, thẩm định, phê duyệt được thực hiện trên hệ thống; lãnh đạo cơ quan ký số trực tiếp. Kết quả điện tử có giá trị pháp lý được gửi về kho dữ liệu điện tử của cá nhân, tổ chức. Bản giấy chỉ được trả khi pháp luật yêu cầu hoặc người dân có nhu cầu.

Tiết kiệm chi phí

Việc tái cấu trúc 2 thủ tục được kỳ vọng giảm đáng kể thời gian, chi phí đi lại, chờ đợi của người dân và doanh nghiệp; đồng thời giảm khối lượng xử lý trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.

Phương án cải cách giúp tiết kiệm hơn 367 triệu đồng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, tương ứng tỷ lệ cắt giảm 71,91%. Đây là kết quả từ việc thay đổi phương thức khai thác thông tin, chuyển từ yêu cầu người dân cung cấp, đối chiếu nhiều loại giấy tờ sang sử dụng dữ liệu đã được xác thực và kết nối giữa các cơ sở dữ liệu.

Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo quy trình mới, phần lớn các công đoạn được thực hiện trên môi trường số, từ tiếp nhận thông tin, lập hồ sơ, xử lý, thẩm định đến phê duyệt và trả kết quả. Vì vậy, người dân, doanh nghiệp giảm đáng kể việc chuẩn bị hồ sơ giấy cũng như phải trực tiếp đến cơ quan hành chính để thực hiện thủ tục.

Việc triển khai phương án mới không chỉ hướng đến giảm giấy tờ trong giải quyết thủ tục hành chính, mà còn chuyển trọng tâm từ yêu cầu người dân “cung cấp thông tin” sang cơ quan nhà nước “khai thác dữ liệu đã có”. Đây là cơ sở để Đà Nẵng tiếp tục tinh gọn quy trình, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân, doanh nghiệp trên môi trường số.

Trung tâm phục vụ hành chính công TP Đà Nẵng. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đà Nẵng đặt mục tiêu hoàn thành việc triển khai trong tháng 10-2026. Trước ngày 30-9, Sở Xây dựng phải hoàn thành tham mưu sửa đổi văn bản và công bố 2 thủ tục hành chính mới; Sở Khoa học và Công nghệ bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và nền tảng tích hợp dữ liệu. Trước ngày 5-10, hoàn thành tái cấu trúc quy trình điện tử và thiết lập các kết nối kỹ thuật liên thông dữ liệu. Đến trước ngày 20-10, Văn phòng UBND thành phố hoàn thành cấu hình, kiểm thử hệ thống và đưa cả 2 thủ tục hành chính vào vận hành trên toàn địa bàn.

NGUYÊN KHÔI - XUÂN QUỲNH