'Cô tiên từ thiện' Trúc Phương khai dùng ma túy vì buồn chuyện tình cảm

Khai báo tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương (thường được gọi "cô tiên từ thiện") thừa nhận đã mua ma túy để sử dụng do buồn chuyện tình cảm.

Chiều 20-8, TAND TPHCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan vụ phát hiện hơn 11,3kg ma túy trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không vào tháng 3-2023.

Trong vụ án thứ mười tám, bị cáo Nguyễn Đỗ Trúc Phương và bạn trai Vũ Hải Anh bị truy tố về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Các đồng phạm Phạm Văn Duy Bảo, Trần Thành Trung bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

TAND TPHCM tiếp tục phiên xử sơ thẩm 227 bị cáo trong chuyên án VN10. Ảnh: SONG MAI

Tại tòa, bị cáo Trúc Phương thừa nhận hành vi đúng như cáo trạng truy tố. Phương khai, vào năm 2021, bản thân tò mò về ma túy nên đã liên hệ nhờ Trần Thành Trung mua về để sử dụng một mình. Sau khi sử dụng, Phương thấy không phù hợp và cần tập trung cho công việc nên đã bỏ.

Đến tháng 3-2024, do xích mích tình cảm và buồn phiền trong công việc, Phương tiếp tục nảy sinh ý định mua ma túy về dùng. Do không biết người bán ma túy là ai nên đã nhờ bạn là Phạm Văn Duy Bảo mua giúp và gửi đến nhà để Phương sử dụng.

Bị cáo Trúc Phương khai nhận hành vi của mình tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đến ngày 16-3-2024, Phương nhắn tin rủ nhóm bạn đến nhà tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho một người bạn. Phương đã chuẩn bị sẵn bóng cười, nước vui, đồ ăn, rượu... để mọi người cùng sử dụng. Trong buổi tiệc, Phương đã uống rất nhiều, sau đó không nhớ rõ sự việc gì xảy ra vì đã quá say. Về mối quan hệ với Vũ Hải Anh, Phương khai bị cáo này là bạn trai của mình.

Bị cáo Vũ Hải Anh không thừa nhận hành vi đã cầm đĩa sứ có chứa ma túy đưa cho nhiều người trong nhóm sử dụng. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trình bày tại tòa, bị cáo Vũ Hải Anh không thừa nhận hành vi đã cầm đĩa sứ có chứa ma túy đưa cho nhiều người trong nhóm sử dụng. Tuy nhiên, theo cáo trạng, ngày 16-3-2024, Phương và Anh đã tổ chức tiệc sinh nhật cho một người bạn và rủ nhóm bạn khoảng 14 người đến dự. Trong lúc ăn uống, Phương đã chuẩn bị sẵn các bình khí cười, ma túy, thuốc lắc và "nước vui" để cả nhóm sử dụng. Phương đã trực tiếp cầm các ly ma túy “nước vui", Hải Anh cầm đĩa sứ có chứa ma túy đưa cho nhiều người trong nhóm sử dụng.

Trước đó, Công an TPHCM bắt Nguyễn Đỗ Trúc Phương để điều tra về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Ảnh: CATP

Quá trình điều tra, Phương khai đã 2 lần nhờ bạn là Phạm Văn Duy Bảo mua giúp ma túy. Lần thứ nhất vào ngày 14-3-2024 và đã thanh toán 9,9 triệu đồng. Lần thứ hai vào ngày 16-3-2024 nhưng chưa trả tiền. Ngoài ra, từ cuối năm 2021, Phương còn nhiều lần đặt mua ma túy từ bị cáo Trần Thành Trung để sử dụng.

Khai tại tòa, bị cáo Trung thừa nhận hành vi như cáo trạng và cho biết Phương nhiều lần mua ma túy của mình nhưng không nhớ cụ thể khi nào. Bị cáo Phạm Văn Duy Bảo khai là bạn bè với Phương và đã mua ma túy giúp Phương 1 lần.

NGUYỄN TÂN - SONG MAI - Ý LINH