Ngày 23-11, Đoàn khảo sát, giám sát của Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM do PGS.TS Phan Thanh Bình - Phó Chủ tịch không chuyên trách làm Trưởng đoàn, đã làm việc với UBND phường Chánh Phú Hòa và xã Bắc Tân Uyên về công tác triển khai chính sách, pháp luật về giáo dục.

Tại buổi giám sát, hai địa phương đã nêu thực trạng và kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến áp lực trường lớp, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là sau sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục.

Chủ tịch UBND phường Chánh Phú Hòa Nguyễn Công Quan phát biểu tại buổi làm việc

Cụ thể, phường Chánh Phú Hòa có 3 trường học công lập, trong đó Trường Tiểu học Chánh Phú Hòa có 82 lớp, với gần 3.700 học sinh; Trường THCS Chánh Phú Hòa có 57 lớp, với hơn 2.400 học sinh.

Tuy hiện nay tỷ lệ học 2 buổi/ngày đạt 100%, nhưng các trường đang vẫn đối mặt áp lực sĩ số tăng cao, thiếu phòng chức năng, thiếu máy tính và thiếu giáo viên, nhân viên y tế, tư vấn học đường. Công tác bếp ăn bán trú, vệ sinh trường lớp và việc học sinh biến động theo gia đình công nhân cũng đặt ra nhiều vấn đề cần tháo gỡ.

Đoàn khảo sát tại trường mầm non ở xã Bắc Tân Uyên

Trong khi đó, xã Bắc Tân Uyên cho biết, một số trường đã xây dựng từ lâu, xuống cấp, không đạt chuẩn. Xã kiến nghị UBND Thành phố và sở ngành liên quan sớm phê duyệt chủ trương đầu tư 5 dự án trường học của địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh.

Các địa phương cũng kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm hướng dẫn địa phương trong việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; rà soát, bổ sung đội ngũ giáo viên, nhân viên trường học. Đồng thời đề nghị Sở An toàn thực phẩm Thành phố tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, nhân viên phụ trách bán trú; kiểm tra, giám sát các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học.

PGS.TS Phan Thanh Bình phát biểu tại buổi khảo sát

Ghi nhận các ý kiến, với phần việc thuộc thẩm quyền, đại diện Đoàn giám sát đề nghị các địa phương làm rõ thêm phương án xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, nhất là trường mầm non và trường liên cấp; siết chặt công tác quản lý an toàn thực phẩm, y tế học đường và tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm quyền lợi học tập ổn định cho học sinh trên địa bàn.

THẢO NGUYỄN