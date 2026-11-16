Trao quà “Tiếp bước tương lai” cho học sinh trường THCS Tân Hải

﻿Trung tá Tô Minh Tuấn, Đội trưởng đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu số 8, Phòng Cảnh sát cơ động Công an TPHCM trao quà cho các em học sinh. Ảnh: QUANG VŨ

Dịp này, trường THCS Tân Hải có 48 em học sinh được nhận quà “Tiếp bước tương lai” với tổng kinh phí 24 triệu đồng. Những phần quà chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đối với cộng đồng.

Bác sĩ Trịnh Minh Thiện, bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) truyền thông về tâm sinh lý tuổi mới lớn. Ảnh: QUANG VŨ

Tại chương trình, bác sĩ Trịnh Minh Thiện, bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) còn phổ biến nội dung về sức khỏe sinh sản, sự phát triển thể chất và tâm sinh lý ở tuổi mới lớn. Qua đó, giúp các em học sinh có thêm kiến thức cần thiết để chăm sóc bản thân, chủ động bước vào giai đoạn trưởng thành.

QUANG VŨ