Sức sống cơ sở

Trao quà “Tiếp bước tương lai” cho học sinh trường THCS Tân Hải

SGGPO

Ngày 16-11, Trường THCS Tân Hải (phường Tân Hải, TPHCM) phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động (Công an TPHCM) tổ chức chương trình “Tiếp bước tương lai”, trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

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﻿Trung tá Tô Minh Tuấn, Đội trưởng đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu số 8, Phòng Cảnh sát cơ động Công an TPHCM trao quà cho các em học sinh. Ảnh: QUANG VŨ

Dịp này, trường THCS Tân Hải có 48 em học sinh được nhận quà “Tiếp bước tương lai” với tổng kinh phí 24 triệu đồng. Những phần quà chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đối với cộng đồng.

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Bác sĩ Trịnh Minh Thiện, bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) truyền thông về tâm sinh lý tuổi mới lớn. Ảnh: QUANG VŨ

Tại chương trình, bác sĩ Trịnh Minh Thiện, bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ (TPHCM) còn phổ biến nội dung về sức khỏe sinh sản, sự phát triển thể chất và tâm sinh lý ở tuổi mới lớn. Qua đó, giúp các em học sinh có thêm kiến thức cần thiết để chăm sóc bản thân, chủ động bước vào giai đoạn trưởng thành.

QUANG VŨ

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THCS Tân Phòng Cảnh sát cơ động Công an TPHCM Nguyễn Đức Tú Bệnh viện Từ Dũ Giáo dục học Sản khoa Cảnh sát cơ động Tuổi mới lớn Trung học cơ sở

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