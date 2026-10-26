Sức sống cơ sở

Phường Lái Thiêu trang bị kỹ năng an toàn số và PCCC cho học sinh

SGGPO

Chiều 26-10, tại Trung tâm Chính trị phường Lái Thiêu (TPHCM), Công an phường Lái Thiêu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng, chống lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ trẻ em và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn.

Cán bộ Công an TPHCM hướng dẫn các học sinh về kỹ năng an toàn trên không gian mạng. Ảnh: DUY TRẦN
Cán bộ Công an TPHCM hướng dẫn các học sinh về kỹ năng an toàn trên không gian mạng. Ảnh: DUY TRẦN

Tại hội nghị, báo cáo viên Công an TPHCM và Công an phường đã thông tin về các thủ đoạn lừa đảo tinh vi hiện nay như giả danh cơ quan chức năng, thủ đoạn “bắt cóc online” nhằm thao túng tâm lý, tống tiền nạn nhân và gia đình.

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Cán bộ Công an TPHCM hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các em học sinh, giáo viên.
﻿Ảnh: DUY TRẦN

Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã hướng dẫn kỹ năng xử lý sự cố cháy, nổ, thoát nạn an toàn trong sinh hoạt hằng ngày. Thông qua phần giao lưu đố vui có thưởng, các em học sinh được củng cố kiến thức thực tế một cách sôi nổi, hào hứng.

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Các học sinh tham gia phần hỏi - đáp về kỹ năng an toàn trên không gian mạng và phòng cháy, chữa cháy. Ảnh: DUY TRẦN

Chia sẻ cùng các em học sinh và các giáo viên, Trung tá Lý Xuân Quang, Phó trưởng Công an phường Lái Thiêu, lưu ý, khi tham gia không gian mạng, các em tuyệt đối không dễ tin, không chia sẻ thông tin cá nhân tùy tiện, không giữ bí mật nguy hiểm, không làm theo lời đe dọa và không im lặng khi gặp sự cố. Đồng thời, nhà trường và phụ huynh cần tăng cường phối hợp giáo dục, quan tâm, lắng nghe để kịp thời hỗ trợ trẻ em trước những nguy cơ trên không gian mạng và trong cuộc sống.

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Tặng quà cho các em học sinh tham gia chương trình "Đố vui có thưởng". Ảnh: DUY TRẦN

Từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn phường Lái Thiêu đã ghi nhận một số vụ lừa đảo qua mạng với thiệt hại khoảng 14 triệu đồng. Công an phường Lái Thiêu khuyến cáo người dân khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, xâm hại trẻ em hoặc sự cố cháy, nổ, cần kịp thời liên hệ Công an phường Lái Thiêu qua số điện thoại 113, Tổng đài 111 hoặc 114 để được hỗ trợ khẩn cấp.

DUY TRẦN

Từ khóa

Lái Thiêu TPHCM Công an phường Lái Thiêu

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