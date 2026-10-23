Nâng cao ý thức của người dân trong phòng, chống ma túy

Ngày 23-10, UBND phường Xóm Chiếu (TPHCM) tổ chức phiên tòa giả định vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, dựa trên tình huống một vụ án và được điều chỉnh phù hợp với mục đích tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phiên tòa giả định vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” tại phường Xóm Chiếu. Ảnh: HỒNG HẢI

Tại hội nghị, bên cạnh việc thông tin chuyên đề pháp luật về phòng, chống ma túy, ban tổ chức còn lồng ghép trình diễn phiên tòa giả định mô phỏng hoạt động xét xử, nhằm tuyên truyền pháp luật và cảnh báo về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nội dung phiên tòa nhằm phổ biến kiến thức pháp luật đến với thanh thiếu niên, người dân theo hướng sinh động, hấp dẫn, dễ hiểu, dễ nhớ.

Chương trình còn hướng đến việc nâng cao cảnh giác cho người dân và cộng đồng; chủ động phòng ngừa, kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, góp phần xây dựng địa bàn dân cư an toàn, lành mạnh.

Chương trình cũng hướng đến việc nâng cao cảnh giác cho người dân và cộng đồng; chủ động phòng ngừa, kịp thời thông tin cho cơ quan chức năng về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, góp phần xây dựng địa bàn dân cư an toàn, lành mạnh.

* Cùng ngày, Ban Chỉ đạo 26 về phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy phường Xóm Chiếu tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2026.

Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo 26 phường Xóm Chiếu. Ảnh: HỒNG HẢI

Theo Ban Chỉ đạo, thời gian qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, hoạt động mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vẫn tiềm ẩn phức tạp.

Trước tình hình trên, lực lượng Công an phường tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa, tăng cường quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, kiểm tra hành chính, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp.

Công an phường Xóm Chiếu tuyên truyền về tác hại của ma túy đến người dân. Ảnh: HỒNG HẢI

Bí thư Đảng ủy phường Xóm Chiếu Nguyễn Quốc Thái cho biết, công tác phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên. Đến tháng 9-2026, toàn phường đã có 14/23 khu phố đã đăng ký xây dựng khu phố không ma túy.

Theo đó, công tác phòng chống tội phạm ma túy của phường thời gian tới cần phát huy vai trò của cộng đồng dân cư trong phát hiện, cung cấp thông tin ngay từ cơ sở.

THÁI PHƯƠNG