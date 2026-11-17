Hướng tới kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), ngày 16-11 tại đặc khu Côn Đảo, Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Cơ sở Côn Đảo) chủ trì tổ chức chương trình giao lưu “Từ Côn Đảo - Kết nối những câu chuyện di sản” và tọa đàm “Thuyết minh thời đại số - Từ truyền đạt thông tin đến kể chuyện di sản”.

Tham dự chương trình có bà Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM.

Đại biểu tham dự chương trình

Tại chương trình, 5 thuyết minh viên đã mang đến 5 câu chuyện di sản giàu ý nghĩa, kết nối những lát cắt lịch sử, những giá trị nhân văn và giá trị thiên nhiên đặc sắc.

Thuyết minh viên Nguyễn Phi Dương, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, thuyết minh câu chuyện "Một đời son sắt"

Đó là câu chuyện “Một đời son sắt”, ngợi ca tình nghĩa vợ chồng thủy chung, son sắt của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng; tinh thần chiến đấu kiên cường của quân và dân Củ Chi; cuộc đời và sự hy sinh cao cả của nữ chiến sĩ cách mạng Lê Thị Riêng; tình mẫu tử thiêng liêng gửi gắm qua bức tranh thêu “Thương nhớ gửi về con” của nữ tù chính trị Lê Thị Tâm tại nhà tù Côn Đảo năm 1972; những nỗ lực thầm lặng trong hành trình bảo tồn rùa biển tại Vườn Quốc gia Côn Đảo.

Ông Nguyễn Minh Tâm, Phó Giám đốc Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện chương trình sân khấu thực cảnh ban đêm "Trăng chiến khu" tại Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi

Bên cạnh hoạt động giao lưu, chương trình còn tổ chức tọa đàm với chủ đề “Thuyết minh thời đại số - Từ truyền đạt thông tin đến kể chuyện di sản”. Tại tọa đàm, các đại biểu, diễn giả và thuyết minh viên cùng trao đổi về sự thay đổi trong hành vi tham quan, cách xây dựng câu chuyện di sản hấp dẫn đối với công chúng, phương pháp chuyển tải giá trị từ hiện vật đến người xem cũng như khả năng ứng dụng công nghệ số trong hoạt động thuyết minh, giáo dục di sản.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Đinh Thị Thanh Thủy trao giải cho thí sinh

Công nghệ có thể giúp câu chuyện được truyền tải nhanh hơn, sinh động hơn và tiếp cận nhiều đối tượng hơn, nhưng chiều sâu và sức lay động của câu chuyện vẫn phụ thuộc vào tri thức, cảm xúc và trách nhiệm của người kể chuyện.

Đại biểu và thí sinh chụp hình lưu niệm

Bà Phạm Thị Tám, Phó Giám đốc Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Cơ sở Côn Đảo) cho biết, chuỗi hoạt động giao lưu và tọa đàm là dịp để đội ngũ làm công tác bảo tàng, khu di tích trên địa bàn TPHCM gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và chia sẻ những phương pháp mới trong hoạt động thuyết minh, giáo dục di sản trong thời đại số. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới cách thức giới thiệu, quảng bá, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, đưa di sản đến gần hơn với cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ.

MẠNH CƯỜNG - KHÁNH CHI