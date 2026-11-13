Sức sống cơ sở

Những cạm bẫy ma túy lên sân khấu học đường

SGGPO

Sáng 12-11, tại Trường THPT Trần Văn Quan (xã Long Điền, TPHCM), chương trình tuyên truyền lưu động với chủ đề “Pháo đài văn minh - Thành phố nghĩa tình” đã mang đến cho giáo viên, học sinh những câu chuyện sinh động về hiểm họa ma túy và cách nhận diện.

Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Triển lãm TPHCM (Sở VH-TT TPHCM) phối hợp UBND xã Long Điền tổ chức, góp phần đưa thông điệp phòng, chống ma túy đến gần hơn với học sinh bằng hình thức trực quan, sinh động. Qua đó, lan tỏa ý thức trách nhiệm trong giới trẻ, chung tay xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Điểm nhấn của chương trình là tiểu phẩm “Chuyến hàng lật mặt” do nhóm kịch Bốn Mùa biểu diễn. Từ câu chuyện về một người được thuê vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc với khoản tiền công hấp dẫn, tiểu phẩm đã khắc họa thủ đoạn của kẻ xấu lợi dụng lòng tham, sự cả tin để lôi kéo nạn nhân vô tình tiếp tay cho tội phạm ma túy.

Đây chính là thông điệp nhắc nhở các em học sinh cần tỉnh táo trước những lời mời gọi hấp dẫn bất thường; tuyệt đối không nhận giữ, vận chuyển hàng hóa khi chưa rõ nguồn gốc, tính chất và mục đích sử dụng.

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Học sinh Trường THPT Trần Văn Quan chăm chú theo dõi tiểu phẩm

Tại chương trình, đại diện cơ quan chức năng còn thông tin thêm về các loại ma túy mới với hình thức ngụy trang ngày càng tinh vi, giúp học sinh nâng cao khả năng nhận diện, chủ động phòng tránh và kịp thời tố giác các hành vi vi phạm.

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Từ khóa

ma túy sân khấu học sinh long điền Sở VH-TT TPHCM

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