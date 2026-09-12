Gia Lai: Đề xuất đình chỉ hoạt động 4 tháng đối với cơ sở bánh mì làm 254 người ngộ độc

Ngày 12-9, UBND phường An Khê, tỉnh Gia Lai đã có báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng 254 bệnh nhân, liên quan đến Hộ kinh doanh Bin Bin, địa chỉ 1041 Quang Trung, phường An Khê.

Cán bộ Trung tâm Y tế An Khê (tỉnh Gia Lai) thăm khám cho bệnh nhân nhập viện sau khi ăn bánh mì trên địa bàn phường. Ảnh: VÂN ANH

Theo đó, đoàn kiểm tra đã thống nhất lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Bin Bin với 4 hành vi vi phạm, trong đó có hành vi sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

UBND phường An Khê đã có tờ trình đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Bin Bin với tổng số tiền 100 triệu đồng; đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm trong thời hạn 4 tháng; buộc Hộ kinh doanh Bin Bin chi trả toàn bộ chi phí xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị cho 254 bệnh nhân theo quy định.

Như Báo SGGP đã phản ánh, nhiều người dân sau khi ăn bánh mì thập cẩm tại Hộ kinh doanh Bin Bin, đã xuất hiện các triệu chứng như đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt và đến Trung tâm Y tế An Khê điều trị.

Cơ quan chức năng xác định căn nguyên gây ngộ độc thực phẩm là vi khuẩn Salmonella spp. Kết quả xét nghiệm bệnh phẩm phát hiện vi khuẩn Salmonella spp; đồng thời, kết quả kiểm nghiệm cũng phát hiện vi khuẩn này trong 3 mẫu thực phẩm là thành phần của bánh mì thập cẩm, gồm pa tê, khô gà và chả cá chiên.

HỮU PHÚC